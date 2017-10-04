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Американист: продажи оружия в США после трагедии в Лас-Вегасе взлетели

14:0704.10.2017
(обновлено: 14:08 04.10.2017)
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© REUTERS / Adrees LatifЕжегодное собрание Национальной стрелковой ассоциации в ХьюстонеЕжегодное собрание Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне
© REUTERS / Adrees Latif
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о контроле за ношением оружия в стране поднимать рано. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik назвал такую реакцию вполне ожидаемой, даже после стрельбы в Лас-Вегасе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о контроле за ношением оружия в стране поднимать рано.

"Возможно, это произойдет. Но не сейчас", – сказал американский президент журналистам, которые сопровождали его в поездке в Пуэрто-Рико.

Автомобиль полиции у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где произошла стрельба. 2 октября 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Вопрос о контроле за обращением оружия в США стал вновь актуальным после трагедии в Лас-Вегасе, где в воскресенье вечером 64-летний Стивен Пэддок убил 59 человек и свыше 500 ранил. Это самый трагический из подобных случаев в истории страны.

Республиканцы, в том числе и Трамп, традиционно выступают против ужесточения правил приобретения и ношения оружия. К этому их призывают оппоненты из Демократической партии.

В эфире радио Sputnik политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что нынешняя реакция Дональда Трампа вполне ожидаема.

"Дональд Трамп пытается сохранить свой электорат. Есть огромное оружейное лобби, которое стоит за Трампом, это его избиратели – те кланы, которые голосовали на выборах и поддерживают его сегодня. Любое посягательство на закон об оружии означает, что их капитализация будет снижаться. Поэтому ни в коем случае Трамп не может этого допустить, наоборот, он всячески будет способствовать тому, чтобы как можно дольше не принимались поправки к закону об оружии", – сказал Сергей Судаков.

По его словам, именно сейчас многие американцы бросились в магазины, чтобы покупать оружие, поскольку полагают, что его наличие делает их жизнь более безопасной.

"Логика американцев такова: если на меня нападают, а у меня дома три ствола оружия, то надо купить еще, чтобы было пять – на всякий случай, чтобы я мог дать отпор. Проведенные опросы показывают, что большинство американцев думают именно так. А те продажи оружия, которые пошли в эти три дня после трагедии в Лас-Вегасе, как раз свидетельствуют о том, что мышление такое: чем больше оружия, тем люди чувствуют себя безопаснее", – отметил политолог. 

Вместе с тем, продолжил он, подобные происшествия негативно отражаются на рейтинге президента США.

"Ни один президент США не выиграл от таких трагедий. Примерно через неделю будет замер рейтинга Трампа, и я полагаю, что минимум полтора-два  процента он потеряет, потому как президент, исполнительная власть, спецслужбы, силовики в любом случае должны обеспечивать безопасность. Сейчас эта тема сильно муссируется в США, и все обвинения очень четко привязывают к Дональду Трампу – мол, он не сумел защитить своих граждан от такой катастрофы", – заключил Сергей Судаков.

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