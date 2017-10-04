Политолог: Украина уже очень сильно "напрягла" всех своих соседей

Закон Украины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева. Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа, которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств.
"Невозможно понять, почему они (руководство Украины – ред.) это сделали. Сейчас наша задача такова – уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", – сказал Генгеши.
Политик при этом напомнил, что Венгрия обладает эффективным инструментом воздействия на восточного соседа: правом вето при переговорах о вступлении в Евросоюз. "Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход", – предупредил Генгеши.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что принятый в Киеве закон противоречит всем мыслимым нормам.
"Украинский закон об образовании, на мой взгляд, ужасен. Он противоречит не только каким-то европейским, но и вообще всем мыслимым нормам. Но, мне кажется, в целом Европа опять закроет на это глаза. А что касается поведения соседних стран по отношению к Украине, я думаю, им сейчас придется говорить вслух то, что говорить вслух последние четыре года они не решались. И реакция Венгрии и Румынии наглядно показывает, что Украина уже очень сильно "напрягает" всех своих соседей", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.
По его мнению, происходящее сегодня на Украине – это во многом дело рук западных стран, и на Западе должны это признать.
"На мой взгляд, Запад должен наконец-то признать, что он отвечает за происходящее на Украине, в том числе в политическом плане. Ведь если ситуация с принятием подобных законов (как закон "Об образовании") будет продолжаться, то это будет бумерангом возвращаться на Запад, как это сейчас происходит с Венгрией и Румынией в части притеснения нацменьшинств на Украине. И проблемы будут вставать уже не перед Россией, как на Западе думали сначала, а перед ними самими (западными странами). И было бы хорошо, если Запад не только признал эти проблемы, но и научился бы их решать. Может быть, после этого и ситуация с выполнением "Минска-2" станет более прозрачной и более позитивной", – считает Владимир Брутер.
Он также прокомментировал слова венгерского политика о том, что Венгрия для воздействия на Киев может воспользоваться правом вето при рассмотрении вопроса о вступлении Украины в ЕС. Однако, по мнению политолога, и без противодействия со стороны Венгрии Украину никто не ждет в Евросоюзе.
"И без Венгрии Украину в Евросоюз никто принимать не собирается и даже не собирается открывать ей перспективы членства. Любая идея, неважно откуда она будет исходить – из Берлина, Парижа или Брюсселя – о принятии Украины в ЕС расколет и без того хрупкую конструкцию, которая есть на сегодняшний день. На Украине об этом знают, поэтому считают, что они будут европейские страны "напрягать", а им ничего за это не будет. И это еще раз подтверждает, насколько опасны комбинации, которые Запад затеивал на Украине и в результате получил", – заключил политолог.
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании" и развеял надежды противников документа на применение к нему права вето. В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на языках нацменьшинств можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.
В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.
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