Политолог: Украина уже очень сильно "напрягла" всех своих соседей

В Венгрии призывают другие страны, в том числе Россию, оказать совместное давление на Киев из-за украинского закона "Об образовании". Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия киевского руководства становятся проблемой для европейцев.

Закон Украины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева. Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа, которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств.

В разговоре с РИА Новости замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт выступить с совместной декларацией по этому вопросу, к которой могли бы присоединиться и другие страны региона. Общая цель: предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.

"Невозможно понять, почему они (руководство Украины – ред.) это сделали. Сейчас наша задача такова – уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину", – сказал Генгеши.

Политик при этом напомнил, что Венгрия обладает эффективным инструментом воздействия на восточного соседа: правом вето при переговорах о вступлении в Евросоюз. "Мы можем заморозить диалог на любом этапе, и я очень надеюсь, что сделаем это, если Киев не даст задний ход", – предупредил Генгеши.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что принятый в Киеве закон противоречит всем мыслимым нормам.

"Украинский закон об образовании, на мой взгляд, ужасен. Он противоречит не только каким-то европейским, но и вообще всем мыслимым нормам. Но, мне кажется, в целом Европа опять закроет на это глаза. А что касается поведения соседних стран по отношению к Украине, я думаю, им сейчас придется говорить вслух то, что говорить вслух последние четыре года они не решались. И реакция Венгрии и Румынии наглядно показывает, что Украина уже очень сильно "напрягает" всех своих соседей", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, происходящее сегодня на Украине – это во многом дело рук западных стран, и на Западе должны это признать.

"На мой взгляд, Запад должен наконец-то признать, что он отвечает за происходящее на Украине, в том числе в политическом плане. Ведь если ситуация с принятием подобных законов (как закон "Об образовании") будет продолжаться, то это будет бумерангом возвращаться на Запад, как это сейчас происходит с Венгрией и Румынией в части притеснения нацменьшинств на Украине. И проблемы будут вставать уже не перед Россией, как на Западе думали сначала, а перед ними самими (западными странами). И было бы хорошо, если Запад не только признал эти проблемы, но и научился бы их решать. Может быть, после этого и ситуация с выполнением "Минска-2" станет более прозрачной и более позитивной", – считает Владимир Брутер.

Он также прокомментировал слова венгерского политика о том, что Венгрия для воздействия на Киев может воспользоваться правом вето при рассмотрении вопроса о вступлении Украины в ЕС. Однако, по мнению политолога, и без противодействия со стороны Венгрии Украину никто не ждет в Евросоюзе.

"И без Венгрии Украину в Евросоюз никто принимать не собирается и даже не собирается открывать ей перспективы членства. Любая идея, неважно откуда она будет исходить – из Берлина, Парижа или Брюсселя – о принятии Украины в ЕС расколет и без того хрупкую конструкцию, которая есть на сегодняшний день. На Украине об этом знают, поэтому считают, что они будут европейские страны "напрягать", а им ничего за это не будет. И это еще раз подтверждает, насколько опасны комбинации, которые Запад затеивал на Украине и в результате получил", – заключил политолог.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании" и развеял надежды противников документа на применение к нему права вето. В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на языках нацменьшинств можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

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