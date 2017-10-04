Эксперт о независимости Каталонии: универсальных решений нет

Глава Каталонии заявил, что автономия объявит о независимости от Испании в ближайшие дни, в Мадриде с этим не согласны. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава женералитета (правительства) автономии Карлес Пучдемон телерадиокорпорации Би-би-си.

По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.

При этом король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны.

"Мы стали свидетелями незаконных действий женералитета Каталонии", – заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.

Референдум о независимости Каталонии, не признанный испанскими властями и который еще до проведения был заморожен конституционным судом страны, состоялся первого октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

Ситуацию вокруг референдума в Каталонии в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Не существует какого-либо одного решения для всех вопросов, касающихся права наций на самоопределение, поскольку есть и другое правило, которое предполагает, что послевоенные границы в Европе должны быть неприкосновенными. Хотя нужно вспомнить и о том, что в 50-60-е годы прошлого века право наций на самоопределение стало преобладать над принципом территориальной целостности. Это было связано с процессом деколонизации, который создал очень много соответствующих прецедентов", – напомнил Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, в настоящий момент в ЕС применительно к странам Западной Европы явно преобладает принцип территориальной целостности – хотя позиция европейских структур по этому поводу и не выглядит безусловной.

"Я не вижу никаких причин, чтобы какая-то из европейских стран поддержала идею полного государственного суверенитета Каталонии. Правда, следует отметить, что удивляет позиция (главы Еврокомиссии) Жана-Клода Юнкера, который перед референдумом заявлял, что если Каталония собирается отделиться от Испании, то она не должна рассчитывать на прием в ЕС. Сама по себе постановка вопроса кажется несколько странной, поскольку как бы предполагает возможность признания независимости Каталонии. Впрочем, после референдума руководство Еврокомиссии и других европейских институтов не признало его легитимности и этот вопрос в европейской повестке тоже снят", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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