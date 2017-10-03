Эксперт о конфликте Порошенко и Авакова: идет немилосердная война

Депутат Верховной рады Украины рассказал о конфликте президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил причины противостояния.

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания главы государства. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил советник министра, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Причина конфликта, по его словам, заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках", – подчеркнул народный депутат, отметив, что он поддерживает точку зрения Авакова, что "это очень опасный прецедент".

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что глава МВД Украины в случае своей отставки планирует госпереворот.

По его словам, из-за обострения отношений между Порошенко и Аваковым, ряд должностных лиц из руководства министерства внутренних дел уволили, а в отношении некоторых возбудили уголовные дела.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил истоки конфликта президента и министра внутренних дел.

"Они принадлежат к совершенно разным финансово-промышленным группировкам. Порошенко принадлежал к группе старых олигархов, свернувших Януковича, который вел за собой новых олигархов. Майдан был, прежде всего, войной олигархов. Аваков на волне этого переворота и пришел. Но он представляет другие структуры – более криминальные, этнократические, хотя сам он и не этнический украинец", – отметил Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, причиной раздора стала борьба за сферы влияния.

"Идет немилосердная война между Порошенко и Аваковым именно за силовые ведомства. Армию Порошенко "отбил", но с другими структурами сложнее. Аваков, конечно, лютый идеологический враг России. В этом у них нет расхождений, но Порошенко формирует авторитарный режим, он превращается в единственного, самого главного олигарха Украины. И это затрагивает интересы тех кругов, которые поддерживают Авакова. Так что противостояние между ними будет нарастать", – считает Андрей Суздальцев.

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