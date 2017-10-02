Эксперт о словах главы Минобороны Польши: американцы от комплиментов млеют

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что двух дивизий США было бы достаточно для обороны его страны. Военный эксперт Борис Подопригора в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь идет об очередной пропагандистской акции.

Польше хватило бы для обороны двух американских дивизий на своей территории. Об этом заявил в телеэфире министр обороны страны Антоний Мачеревич. "С точки зрения успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть минимум две дивизии", – сказал глава ведомства.

По мнению Мачеревича, такая численность американских войск в Польше не будет противоречить международным обязательствам, в том числе основополагающему акту "Россия – НАТО", который ограничивает размещение сил Североатлантического альянса возле российских границ.

В настоящее время в Польше в рамках операции Atlantic Resolve развернута американская бронетанковая бригада численностью 3,5 тысячи человек, на вооружении которой находятся танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что рассчитывают на постоянное размещение на территории страны контингента НАТО. В частности, об этом заявил в мае перед саммитом альянса в Брюсселе сам Мачеревич. Однако в преддверии саммита генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече в Брюсселе новых решений относительно размещения воинского контингента в Польше не ожидается.

Военный эксперт Борис Подопригора в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление польского министра – это пропагандистская акция.

"Я думаю, нет смысла обсуждать, сколько нужно Польше дополнительно войск для укрепления ее обороноспособности. Хотя бы потому, что ясно: ни у кого нет планов нападения на Польшу. Это все несерьезно, поскольку не имеет никакого – ни теоретического, ни практического – обоснования. Речь идет просто об очередной пропагандистской акции", – считает Борис Подопригора.

По его мнению, Антоний Мачеревич вряд ли рассчитывает, что Вашингтон в ответ начнет обсуждать с Варшавой планы отправки в Польшу дополнительного воинского контингента: скорее всего речь идет о желании польстить самолюбию американских политиков.

"Мне кажется, это некий реверанс в адрес США со стороны Варшавы. Что говорить, американцы любят, когда им такого рода комплименты адресуют. А здесь достаточно выраженный комплимент: дескать, без вас, господа американцы, нам никуда не деться. Приятно американцам выслушивать такие слова. Тем более что относительно недавний визит (президента США Дональда) Трампа в Варшаву показал то же самое: он, что называется, млел, когда выслушивал соответствующие пафосные оценки со стороны польских политиков", – отметил Борис Подопригора.

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