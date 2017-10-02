Ветеран "Альфы": у трагедии в Лас-Вегасе – как минимум две причины

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Жертвами массового расстрела в Лас-Вегасе стали более двадцати человек, сообщили в городской полиции. Ветеран спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik изложил свое мнение о произошедшей трагедии.

Более 20 человек погибли, более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо. По его словам, нападавший засел на 32-м этаже гостиницы и стрелял по зрителям, собравшимся на концерте. Нападавший ликвидирован, разыскивается его знакомая, уточнил Ломбардо.

Стрельба произошла на площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", – сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что при стрельбе погибли два полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.

В Ростуризме и российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у инцидентов, подобных трагедии в Лас-Вегасе, как минимум две причины.

"Если не ошибаюсь, в Америке шесть или семь спецслужб, которые занимаются безопасностью страны и граждан. И, думаю, должной координации между ними нет – да американцы и сами это признают. И второе: то количество оружия, как учтенного, так и неучтенного, которое американцы имеют на руках, приводит постоянно к этим трагедиям. Несколько раз в конгрессе ставился вопрос об усилении контроля над продажей оружия, но оружейное лобби, и, как они говорят, "демократия не позволяет это сделать". Это проблема Америки", – отметил Сергей Гончаров.

При этом, по его словам, особое значение имеет конкуренция между спецслужбами.

"Каждая спецслужба считает себя "пупом земли", старается первой донести до президента ту информацию, которой она располагает. Это, конечно, вредит общей работе. И те трагедии, которые происходят, доказывают, что эта проблема у них существует", – считает Сергей Гончаров.

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