Мнение: туркам надоело, что ЕС годами их "водит на нос"

Турция больше не нуждается в членстве в Евросоюзе, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Эксперт Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что и в Анкаре, и в Брюсселе уже устали от этой темы.

ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции, в то время как она ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, это не проблема. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой", – заявил Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента.

Он отметил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, но не будет по своей инициативе прекращать переговоры о вступлении в него. По словам Эрдогана, политика ЕС завязана на Турции, но он не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом.

"Страны ЕС на первых местах в числе государств, в чьей поддержке мы разочаровались больше всего. Турция очень обеспокоена попустительством по отношению к терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в ЕС", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в Европе "террористы могут действовать совершенно свободно, беспрепятственно реализуя планы против законных властей Турции".

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский высказал мнение, что и в Анкаре, и в Брюсселе уже устали от этой темы.

"Турки уже и сами не стремятся в Евросоюз, им надоело, что их водят за нос годами. Это происходит уже 50 лет. Сколько можно? На вступлении в ЕС Эрдоган построил всю свою программу в начале двухтысячных годов, тогда евроскептиков было очень мало, но с годами все поменялось. И понятное дело, что ряд стран не хочет видеть Турцию в ЕС. Причем, это не просто настроение их правительств, а настроения избирателей. Особенно это связано с увеличением количества иностранцев с востока, с тем, как они давят на внутреннюю жизнь в ЕС, требуя подчиняться своим законам, а не законам тех стран, в которые они прибыли. Но и Эрдоган своеобразен: он то "за", то "против". Оказывает давление на Евросоюз как может", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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