Эксперт: референдум в Каталонии посеял "зубы дракона"

Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул.
Всего, по оценкам правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона избирателей.
Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, в свою очередь, заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.
"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли свое право на суверенитет", – сказал политик.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой, со своей стороны, заявил, что в Каталонии не было никакого референдума о независимости. "Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", – сказал глава правительства на пресс-конференции.
Рахой призвал все политические силы подумать о будущем страны и отметил необходимость восстановления конституционного порядка.
В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тысячи участков, где должно было пройти голосование.
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор политических наук Борис Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Мадрид оказался явно не готов к подобному развитию ситуации в Каталонии.
"Ситуация очень показательная, она следует определенному шаблону. Давайте-ка вспомним, например, референдум по Brexit'у в Великобритании, давайте вспомним недавний фактический, можно сказать, провал (канцлера Германии) Ангелы Меркель на выборах в ФРГ. Это свидетельствует об определенном шаблоне, который расшифровывается как удивительно низкое качество правящей элиты на Западе. Это свидетельствует о том, что правящие круги отказываются видеть реальность, живут в мире своих иллюзий", – сказал Борис Мартынов.
По его мнению, властям Испании трудно будет настоять на той точке зрения, что референдума в Каталонии как бы "не было".
"Посеяли "зубы дракона" – а что взойдет, причем в ближайшее время? Сейчас рассчитывать на то, что все как-то рассосется само собой, наверное, уже нереально. Наверное, уже пройдена какая-то точка невозврата. А предпринимать какие-то действия нужно было раньше", – считает Борис Мартынов.
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