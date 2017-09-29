Мнение: иском к РФ из-за моста в Крым Порошенко выставит себя на посмешище

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства моста в Крым. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев в очередной раз пытается поднять "информационную волну" вокруг полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" при строительстве моста в Крым. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в Twitter.

При этом он не уточнил, в какой именно суд Порошенко захотел пожаловаться.

Ранее украинская прокуратура завела уголовное дело по статье "Нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Как утверждают в Киеве, работы на месте строительства якобы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Кроме того, украинские власти опасаются изменения химического состава азовской воды.

Также сообщалось, что Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в августе и сентябре, при установке арочных пролетов моста. Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявлял, что из-за этого Мариупольский и Бердянский торговый порты недополучили прибыль.

Политолог Александр Дудчак считает, что Киев в очередной раз использует надуманный повод, чтобы поднять "информационную волну" вокруг России и Крыма.

"Мне кажется, всерьез заявления Порошенко уже никто не воспринимает. То, что сейчас в Киеве поднимают тему экологии – им просто надо прикрыть свои действия, направленные не в интересах крымчан, которые еще раз могут убедиться в правильности принятого ими решения (по поводу воссоединения с РФ). По поводу экологии: наверно, Порошенко не знает, что подобные мероприятия не проводятся без тщательной экологической экспертизы, и это не первый подобный мост, который строится в мире. Есть примеры и на севере Европы, где мосты прокладывались через морские просторы. Так что, Порошенко просто в очередной раз выставляет себя на посмешище. Хотя, наверное, уже и к этому привыкли – и на самой Украине, и за рубежом. При этом они даже не определились, в какой суд будут подавать иск. И в целом я не думаю, что они будут этим серьезно заниматься. Главное – просто заявить, поднять волну в информационном пространстве и привязать к этому Россию и Крым", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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