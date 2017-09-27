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Депутат о пожаре под Винницей: курят у ангара, а винят во всем РФ и НЛО

17:3427.09.2017
(обновлено: 17:36 27.09.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
СБУ назвала диверсией пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает абсолютно беспочвенными прозвучавшие обвинения в адрес России. О том, что могло стать причиной ЧП на самом деле, парламентарий рассказал радио Sputnik.

В Винницкой области произошел крупный пожар на складе с боеприпасами, пострадали два человека. Возбуждено дело по статье "Диверсия", расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Пожар начался во вторник вечером после взрыва боеприпасов на территории одной из воинских частей. Как сообщил телеканал "112.Украина", на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Всего в арсенале находится 83 тысячи тонн боеприпасов.

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский политик: взрывы под Винницей очень сложно назвать диверсией
Из-за пожара были эвакуированы более 30 тысяч человек. В первую очередь вывезли жителей села Калиновка, где расположен склад, и соседних населенных пунктов. Медицинская помощь потребовалась двум женщинам. Их жизни ничего не угрожает.

Из-за пожара перекрыли движение на трассах Винница – Киев, Житомир – Могилев – Подольский, было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация в Виннице находится под контролем. Говоря о причинах инцидента, Гройсман заявил, что "уничтожение арсенала украинской армии не случайно" и потребовал наказать виновных. В Минобороны заявили, что началу пожара предшествовал взрыв.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, в свою очередь, заявил, что это происшествие является, по его мнению, "российской диверсией". А, по словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи беспилотника.

Заместитель председателя Комитета ГД по делам национальностей, депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что пожар на складе боеприпасов в Виннице произошел из-за банального невежества украинских военных. 

"Обвинения украинских чиновников в причастности российской стороны к взрывам боеприпасов в Виннице – очередное доказательство дремучего невежества украинского командования. Чтобы боеприпасы не взрывались, нужно хранить их в соответствии с инструкциями и раздельно, как это предписывают руководящие документы. И уж, конечно, отбирать спички и сигареты при входе: не курить возле ангара, а потом пальцем показывать на какие-то беспилотники, НЛО и Россию. Впрочем, подобные "серенады" в адрес нашей страны на Украине преобразовались в целое общественно-политическое движение, пользующееся большой популярностью у государственных структур", – сказал Руслан Бальбек радио Sputnik.

По его мнению, Киеву стоит обратить больше внимание на аттестацию военного руководства.

"Судя по всему, назначение на должности, в том числе и военные, происходит не по результатам аттестационной комиссии, а после экзамена по гопаку, экстренному натягиванию вышиванки и изощренности ругательств в адрес России – вот и готов новоиспеченный полковник, а то и генерал, идеологически подкован. Правда, при проверке складов боепитания по невежеству своему окурок бросил не в урну, а на ящик с детонаторами – склады на воздух. А пана-генерала как посадить?", – отметил депутат.

Украинское руководство, по словам депутата, нашло для себя удобный выход – обвинить во всем Россию.

"Вот такие "революционеры" и управляют страной, отсюда и берутся блокады Крыма, взрывы военных складов, упертая националистическая ненависть к Донбассу. А заявления типа "был какой-то беспилотник, но не успели перехватить" – это своеобразный акт "харакири" от собственного военного бессилия, а точнее, военного невежества. Хотя, откуда взяться армейской культуре в государстве, где свято чтут слово "гиднисть"", – заключил Руслан Бальбек.

Это не первый пожар на военных складах на Украине за последнюю неделю. Ранее в Донецкой области, на окраине села возле Мариуполя, загорелся склад боеприпасов силовиков, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.

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