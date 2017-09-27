Востоковед о новых правах женщин в Саудовской Аравии: это витало в воздухе

В Саудовской Аравии снят запрет на вождение женщинами автомобилей. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что со временем в королевстве женщинам будет предоставлено больше свобод.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщило МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобиля.

Президент США Дональд Трамп назвал это решение "позитивным шагом", говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

"Это позитивный шаг в направлении продвижения прав и возможностей для женщин в Саудовской Аравии. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию в ее усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ", — заявила Сандерс.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить машину, чтобы экономить время мужчин, вынужденных их развозить. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik предположил, какую реакцию может вызвать новый указ.

"Это очень позитивный шаг, он будет принят с воодушевлением и в самой стране, и во всем исламском мире. Думаю, в Саудовской Аравии может быть дальнейшее расширение прав женщин. Кстати, там уже не так уж мало женщин работает в бизнесе, растет число женщин, которые заняты в общественном секторе: в больницах, в образовании. Поэтому конечно, этот запрет оставался анахронизмом. Страна развивается, и на протяжении последних десятков лет были проведены определенные реформы, чтобы ввести страну в новые международные отношения. Должно было измениться и положение женщины. Это витало в воздухе немало лет. Но, в силу большого влияния внутренних духовных властей, этот вопрос задерживался. Были определенные представители духовенства, которые считали, что это делать еще рановато. Тем не менее, победила линия на то, чтобы дать женщинам больше свободы", — сказал Юрий Зинин.

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