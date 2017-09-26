Чешский политик: доклад ООН по Крыму – мнение специально отобранных людей

ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму. Доклад мониторинговой группы в эфире радио Sputnik прокомментировал независимый депутат парламента Чешской Республики Ярослав Голик, который посещал полуостров весной этого года.

ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация называет "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованном на официальном сайте управления Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ).

В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

При этом участники мониторинговой миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

В марте 2017 года Крым посетила делегация парламентариев из Сербии, Черногории, Великобритании, Бразилии и Киргизии. Независимый депутат парламента Чешской Республики Ярослав Голик, который был в составе этой делегации и видел ситуацию в Крыму своими глазами, в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о докладе ООН.

"Мониторинговая комиссия, подготовившая этот доклад, не имела доступа на сам полуостров, опрашивала только на украинской стороне, а я видел ситуацию в Крыму собственными глазами. Я ничего подобного не заметил. Я встретился там с людьми, которые были рады, что ситуация сложилась таким образом", – сказал политик.

По мнению депутата, члены мониторинговой комиссии ООН опрашивали специально отобранных людей, которые недовольны текущим положением дел в Крыму.

"Я думаю, что они опрашивали специально отобранных людей, которым эта ситуация не нравится. Они отвечали, скорее всего, таким образом: пока мы были под Украиной, каждый делал, что хотел, никто не платил налоги. После вступления в состав России тот, кто мошенничал, стал жаловаться. Кто честно работал, тот доволен", – отметил Ярослав Голик.

Депутат рассказал, что разговаривал в Крыму с обычными людьми, прохожими на улицах.

"Я там не встречал случаев преследования граждан украинской национальности. Напротив, там есть ряд школ, куда могут ходить дети других национальностей – татары, украинцы. Для меня решающим является взгляд обычных людей, которых я встречал на улице. Я останавливал случайных людей и расспрашивал их. Такие материалы у меня есть, могу в любой момент подтвердить свои слова", – заключил политик.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!