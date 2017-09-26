Политолог о новой версии гибели Асапова: ситуация в Сирии неоднозначная

Госдеп заявил о непричастности США к гибели российского генерала в Сирии. Наряду с этим появилась версия, что к гибели Валерия Асапова могла привести утечка данных к ИГ*. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik назвал подобную версию вполне правдоподобной.

Данные проведенного сирийской стороной предварительного расследования гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова подтверждают версию об утечке информации к террористам, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности САР.

"Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время расследование еще продолжается.

Как сообщало Минобороны России, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ* Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии – это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

Госдепартамент, в свою очередь, утверждает, что Соединенные Штаты непричастны к гибели российского генерала.

"Заявления, что США поддерживают ИГ* или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ*", – заявил РИА Новости представитель дипведомства.

По его мнению, комментарии российских официальных лиц "не правдивы и не помогают делу".

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин не исключает, что в данном случае действительно имело место предательство.

"Потому что били прицельно. Ситуация в Сирии очень неоднозначная, в том числе, что касается тех, кто формально воюет на стороне сирийского правительства. Думаю, что утечка действительно вполне могла быть. Но она была не со стороны российских специалистов, и вряд ли, наверное, могла быть со стороны американцев, потому что американцы такой оперативной информацией не располагают", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

Политолог также прокомментировал политику США в Сирии. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в разрешении ситуации, и России не стоит ждать от него помощи в борьбе с террористами.

"Вообще политика США в Сирии достаточно четко просматривается. Изначально был интерес к смещению (президента Сирии) Башара Асада, но когда стало ясно, что это не получается, основная задача была – продемонстрировать, что международная коалиция под руководством США побеждает террористов. А когда стало ясно, что не получается полностью приписать себе все заслуги, энтузиазм заметно угас. И они заняли тактику: возможно, не мешать, но и не способствовать дальнейшему урегулированию ситуации. Потому что это не в интересах США. При этом нужно понимать, что США в Сирии – союзник России и других стран, которые борются с террористами, лишь на словах. И помощи от США России и другим игрокам, заинтересованным в урегулировании ситуации, ждать точно не стоит", – считает Павел Салин.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки ИГ*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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