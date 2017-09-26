Политолог: "посылы" Порошенко по миссии ООН в Донбассе Запад не поддержит

Президент Украины Петр Порошенко выступил против участия России в миротворческой миссии в Донбассе. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что подобная риторика уже стала традиционной.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что Россия не может участвовать в миссии ООН в Донбассе.

"Потому что Россия является стороной в конфликте", – объяснил он свою позицию.

По словам Порошенко, предложение Москвы о введении миротворцев в Донбасс неприемлемо, потому что "Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Он добавил, что если Москва наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то Киев обратится в Международный суд ООН. Порошенко считает "очень важным", чтобы Канада была частью возможной миссии ООН, так как, по его словам, это поможет завершить вооруженный конфликт.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что подобная риторика украинского лидера не найдет поддержки на Западе.

"Исключение России как возможного участника миротворческой миссии для Порошенко является традиционной риторикой, так же как и обвинения России в якобы участии в оккупационной войне против Украины. Исходя из этих посылов, Порошенко выступает против перемещения российских миротворцев в любую точку мира. Но я думаю, что эта риторика не найдет ответа у западных элит, потому что всем очевидно, что Россия не является стороной украинского конфликта. Кроме того, актуальность обсуждения самой темы миротворцев в Донбассе несколько утихла, думаю, никакого конструктивного решения ни по российской, ни по украинской резолюции не будет. Порошенко будет продолжать ее транслировать на всех возможных международных трибунах, но, тем не менее, решение все равно останется в нормандском формате, в минском формате, и какие-то детали, наверное, услышим после встречи (помощника президента России Владислава) Суркова и (спецпредставителя США по Украине Курта) Волкера", – сказал Александр Асафов.

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