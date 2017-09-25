Эксперт о выборах в Германии: немцы устали от старых лиц

Выборы в ФРГ завершились победой блока Ангелы Меркель, но впервые главные политические силы показали худший результат в послевоенной истории страны. В эфире радио Sputnik итоги выборов прокомментировал эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге) — это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), также добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей.

Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократичной партии – собирает 393 кресла.

Формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен на торжественном заседании нового бундестага 12 октября.

В эфире радио Sputnik доцент НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал итоги выборов.

"Немцы устали от Ангелы Меркель. Они устали от старых лиц и старых системообразующих партий – социалистов и ХДС/ХСС. Если мы посмотрим объем голосов, которые они имеют сейчас в совокупности, то увидим, что есть существенная потеря. "Альтернатива для Германии" отобрала голоса, прежде всего, у ХДС. Но и левые голоса стали переходить к "Альтернативе для Германии" – где-то полмиллиона голосов. То есть линия разграничения между правыми и левыми лежит не только в вопросе о мигрантах. Он, конечно, очень важный, но далеко не единственный. Левые без проблем могут переходить в стан правых", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Многие представители русскоязычного населения ФРГ выступали в поддержку "Альтернативы для Германии", рассказал РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, как нынешняя конфигурация власти повлияет на отношения с Россией.

"Что касается нового срока Меркель, то в политических кругах Германии обсуждается мысль, что она займет пост канцлера, но не на весь срок. Что касается коалиции, то это будет так называемая "Ямайка" (по цветам флага – ред.): черный – ХДС, желтый – либералы и зеленые. Россию ожидает продолжение не очень легких отношений с Германией в ближайшее время. Но мы должны оценить тот факт, что представительство тех партий, которые настроены не на позитивные, но на разумные отношения с Россией, в Бундестаге выросло. И это дает надежду на позитивные изменения", — отметил эксперт.



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