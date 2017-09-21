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Аналитик: подорвать проект "Северный поток-2" США и ЕС вряд ли удастся

19:5121.09.2017
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПервые трубы для Северного потока — 2. Архивное фотоПервые трубы для Северного потока — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
США путем санкций хотят похоронить проект "Северный поток-2", считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что сделать это противникам проекта становится все сложнее.

Самая "прагматичная" позиция по проекту "Северный поток-2" у США, которые хотят похоронить данный проект с помощью санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз", — сказал Медведев по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипилей.

По словам Медведева, американская администрация, конгресс, принимающие решение, "пытаются продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке (ЕС)".

Он напомнил, что окончательное решение по мандату ЕС о дополнительном соглашении по "Северному потоку-2" будет принимать Еврокомиссия и отдельные правительства стран Европы.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что американские санкции – это, по сути, недобросовестная конкуренция.

"Американцы сами довольно цинично признали, что новые санкции против "Северного потока-2" они вводят исключительно для того, чтобы продвинуть собственный сжиженный газ. То есть поднять цены в Европе, чтобы было рентабельно туда поставлять американский СПГ. Поэтому санкции против "Северного потока-2" – это, по сути, выбивание с рынка конкурента", — сказал аналитик.

Вместе с тем, отметил он, ряд стран ЕС, для которых экономическая составляющая превалирует над политической, относятся к "Северному потоку-2" конструктивно.

"Они относятся к проекту, как к возможности получить надежное газоснабжение и понизить цены на газ, Германия отстаивает свое право строить "Северный поток-2", напрямую переговариваясь об этом с "Газпромом". Поэтому вряд ли удастся Евросоюзу этот проект подорвать. Чем дальше он продвигается, тем сложнее вставлять палки в колеса", — подчеркнул Игорь Юшков.

По его мнению, противникам проекта не удастся его заблокировать.

"Важно отметить, что "Газпром" переиграл европейцев на их же поле — воспользовался законодательством ЕС и подал заявки на разрешение прокладки газопровода по дну Балтийского моря в акватории разных стран. Эти страны обязаны рассмотреть заявки на основе того законодательства, которое действовало на момент подачи этих документов. Все эти страны обязаны выдать разрешение "Газпрому", потому что экологические нормы "Северный поток-2" никак не затрагивает. Поэтому я думаю, что шансы реализации этого проекта довольно высоки, если не будет никаких радикальных вмешательств со стороны США. Такие попытки были – предлагалось автоматически вводить санкции против "Северного потока-2". Но европейцы возмутились и смогли пролоббировать изменение в формулировке санкционного закона США. Поэтому, думаю, противники этого проекта не смогут его заблокировать", — заключил Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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