"Это была проверка". Политолог об обстрелах со стороны оппозиции в Сирии

Россия жестко предупредила США о недопустимости обстрелов со стороны сил оппозиции в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Каринэ Геворгян высказала мнение, что американские военные хотят определить для себя "красную черту".

Представителю командования американских вооруженных сил в Катаре в жесткой форме сообщили, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) будут пресекаться. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, огневые точки будут подавляться всеми имеющимися средствами поражения.

Накануне правительственные войска дважды обстреливали из районов, где находятся позиции американских военных и боевиков СДС, которых поддерживают США.

Конашенков также рассказал, что боевики "Сирийских демократических сил" беспрепятственно присоединяются к группировке ИГ* на севере провинции Дейр-эз-Зор.

В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Каринэ Геворгян высказала мнение, что американские военные хотели проверить реакцию Минобороны.

"Это была проверка. Американцы хотят определить, где "красная черта", как мы будем отвечать – жестко или нет. Скажем ли мы "больше не стреляйте" или дадим жесткий ответ: "мы будем всеми средствами поражать ваши цели". Американцы надеялись, что мы будем действовать иррационально", – сказала политолог.

По ее мнению, от США еще можно ожидать и других "палок в колеса".

"И не обязательно – по сирийскому вопросу. Ведь у нас широкий спектр "взаимодействия" с Соединенными Штатами. Вспомните про арест нашей дипломатической собственности в США, про проект "Северный поток-2", который не без давления американцев блокирован, и так далее. То есть необязательно они будут действовать только здесь (в Сирии – ред.) подобным образом", – заключила Каринэ Геворгян.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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