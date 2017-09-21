Политолог: с иском за полеты над Крымом Киев попал впросак

Суд в Киеве оштрафовал российскую компанию за полеты над Крымом. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в подобных вопросах киевское руководство проявляет достаточно странную логику.

Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Иск подала прокуратура автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России).

По словам Сарган, авиакомпания не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Черным морем "в границах Симферопольского района полетной информации".

Уведомление о судебном производстве ответчику вручил арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи, добавила пресс-секретарь.

Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 млн долларов. В Крыму назвали это решение "очередной дурью" украинских властей.

Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские компании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.

Политолог Александр Дудчак считает, что киевские власти в данном случае действуют нелогично.

"Вряд ли эта затея будет успешной для Украины. Киев сейчас пытается просто перевести стрелки, но в этом плане нет никаких перспектив. То, что по инициативе украинской стороны было прервано сообщение с Россией, уже обернулось убытками и колоссальным неудобством, прежде всего, для граждан Украины, которые летали на территорию России. И сейчас непонятно, чего они хотят добиться. Их действия направлены против жителей Крыма, а если Киев считает крымчан своими гражданами, то вряд ли стоило бы пытаться нанести им ущерб. Это какая-то странная логика украинского руководства", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его словам, все действия Киева, направленные против России, отрицательно сказываются на самой Украине. В качестве примера он привел компенсацию России части судебных издержек по делу об украинском долге перед РФ на 3 млрд долларов.

"Киев постоянно запускает какие-то бумеранги, которые возвращаются самым неприятным образом самой Украине. Взять хотя бы долг Украины перед Россией, она не хочет выплачивать 3 млрд, а сейчас ей пришлось выплатить 1,16 млн фунтов судебных издержек. Так что все, что они (киевские власти) ни делают, они попадают впросак и несут прямые убытки", – считает политолог.

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