Эксперт: подписание совместного соглашения по МН17 вызывает ряд вопросов

Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур

Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур

Совместная группа по расследованию катастрофы МН17 подписала межправительственный меморандум о взаимопонимании. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что соглашение можно было бы приветствовать, если бы не несколько "но".

Пять стран-участниц совместной группы по расследованию катастрофы MH17, произошедшей летом 2014 года в небе над Донбассом, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

В группу входят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В документе говорится о политической поддержке сторон "уголовного преследования лиц, обвиняемых в сбивании самолета рейса МН17".

"Страны группы настроены привлечь виновных к ответственности, и соглашение прямо свидетельствует об этом", – заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

По его словам, участники группы в июле решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но "при активной поддержке со стороны международного сообщества".

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что в деле расследования катастрофы остается еще множество вопросов.

"Любые действия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой ужасной катастрофе, можно только приветствовать, но возникает ряд вопросов. Первое – почему так долго длится расследование, почему комиссия по расследованию кроме анимированного мультика ничего не представила мировому сообществу? Также возникает вопрос – где разведывательные данные с американской стороны, с украинской стороны, данные диспетчерского наблюдения? Я хочу напомнить, что Россия, которую не допустили к этому расследованию, предоставляла различные данные. Но расследование давно уже ушло в область политики и к тому, что предоставляется вне генеральной линии, где уже решили, кто виноват и как это было. И с учетом этого, боюсь, что эти (российские) доказательства рассматриваться и не будут. Так что пока по этой катастрофе остается огромное количество вопросов", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов.

Следователи совместной группы утверждают, что самолет был сбит комплексом ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.

В МИД России указывают на предвзятость следствия, выводы которого основаны на информации, полученной от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинскими силовиками.

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