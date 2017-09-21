Эксперт о жесте президента Украины в ООН: ну не любит Порошенко Россию

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал заседания Совбеза ООН перед началом выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко по очереди покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед началом выступления Сергея Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства во время речи украинского президента также отсутствовал, однако остальные члены российской делегации, в том числе постпред России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД Геннадий Гатилов находились в зале.

Лавров в своем выступлении заявил о возможности взаимодействия между ООН и ОБСЕ по обеспечению безопасности мониторинговой миссии в Донбассе.

"Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса", – заявил он.

Это не первый случай, когда делегация покидает зал заседания. Днем ранее российские представители на Генасамблее не стали слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте.

Лидер Литвы ранее заявила в беседе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что российско-белорусские учениях "Запад-2017" моделировали реальный конфликт со странами НАТО. В Минобороны назвали эти обвинения абсурдными.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко отметил, что выход из зала во время выступления того или иного политика – это способ выразить свое отношение.

"То, что скажет на Генассамблее Лавров или, например, (президент США Дональд) Трамп, было приблизительно известно заранее – конечно, без деталей, но примерно известно. А если вы хотите узнать точное, до буквы содержание выступления – вы при желании это содержание получите, пока человек будет выступать, в режиме реального времени. Так что это (уход Петра Порошенко из зала, — ред.) – просто способ выразить свое отношение. Ну не любит Порошенко Россию, он считает, что он с ней воюет – вот он и выходит из зала", — сказал Ростислав Ищенко.

По его словам, изложенная Сергеем Лавровым позиция России по учреждению миссии ООН в Донбассе полностью соответствует международному праву, в отличие от позиции Киева.

"Мнение наших оппонентов известно: чтобы миротворцы стали на границе с Россией и чтобы у них был практически неограниченный мандат внутри Донбасса. Раньше – не сейчас, правда, сейчас до такой наглости они не дошли – Украина уже подробно объясняла, как она видит задачу миротворческих миссий: миротворцы вошли в Донбасс, разоружили местных ополченцев, оружие сложили на склады, начали охранять склады – и тут в Донбасс заходит украинская армия. Это не миротворческая миссия, это миссия по захвату Донбасса, который сама украинская армия захватить не может. Понятно, что с таким мандатом такая миссия туда отправиться не может. И дело здесь даже не в позиции России, которая основывает свою позицию на международном праве. Согласно которому, если вы вводите миротворцев, согласие на это должны дать обе стороны. Иначе они войдут не как миротворцы, а как армия одной из сторон", – отметил Ростислав Ищенко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!