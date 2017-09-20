Эксперт: у Моргана Фримена – очень своеобразная репутация

Своим мнением о том, почему для озвучки видеоролика американского "Комитета по расследованию действий России" пригласили именно актера Моргана Фримена, с радио Sputnik поделился профессор СПбГУ Александр Кубышкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление голливудского актера Моргана Фримена о России "эмоциональной экзальтацией".

Ранее в Twitter действующего в США "Комитета по расследованию действий России" был выложен видеоролик с участием актера Моргана Фримена, который призвал президента Дональда Трампа "сказать правду" по поводу "вмешательства России" в выборы президента США.

В ролике актер, в частности, говорит: "Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: "Мои друзья-американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению российского государства. Я призвал конгресс и разведывательное сообщество использовать все возможные ресурсы для проведения всеобъемлющего расследования того, как конкретно это произошло".

Комментируя видеоролик с участием Фримена, Дмитрий Песков рекомендовал не относиться серьезно к таким заявлениям, поскольку они "не основаны на реальной информации".

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", – сказал Песков.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik напомнил, что участие известных артистов в публичных политических акциях – распространенное явление.

"Актеров используют часто. Мы можем, например, вспомнить давние времена, как Джейн Фонда очень активно выступала против войны во Вьетнаме по телевидению. Или как сейчас Алек Болдуин очень активно оглашает свою антитрамповскую позицию. То есть, актеры в политический процесс вовлекаются достаточно часто. Если говорить о Моргане Фримене, то меня это не очень удивляет. Потому что сейчас, конечно, уровень антироссийской истерии в Соединенных Штатах хотя и несколько спал, но он никуда не делся. Кампания по раскручиванию "русского следа" в выборах продолжается, она в какой-то мере сейчас подогрета выходом мемуаров Хиллари Клинтон. Ну и "Комитет по расследованию действий России" продолжает действовать. Это организация, в которую входят несколько официальных лиц, достаточно своеобразных журналистов и бывший начальник внешней разведки Соединенных Штатов", – отметил Александр Кубышкин.

По его мнению, предложение озвучить ролик "Комитета по расследованию действий России" далеко не случайно было сделано именно Моргану Фримену.

"Почему Фримен? Вообще, Фримен сам по своим политическим убеждениям человек нейтральный, хотя ближе, как и многие голливудские звезды, к Демократической партии. Но дело в том, что у Моргана Фримена очень своеобразная репутация. Этот человек обладает очень приятным, очень глубоким, проникновенным голосом. Он очень убедителен, он часто вел радиопередачи, пользуясь своим голосом. И именно ввиду его убедительности, безусловно, его пригласили участвовать в этом проекте… Ну что ж, это еще один эпизод. Он свидетельствует о том, что в США все еще продолжается и раскручивается достаточно серьезная антироссийская кампания", – заключил Александр Кубышкин.

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