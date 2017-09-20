Бальбек: Госавиаслужба Украины "последнюю мелочь из шаровар выгребает"

Украина начислила штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым, сообщают СМИ. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что претензии украинской стороны никто не будет воспринимать всерьез. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Министерство транспорта России не получало от Украины уведомлений о том, что российским авиакомпаниям выписали штрафы, сообщает "Российская газета".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев оштрафовал российских авиаперевозчиков за рейсы в аэропорт Симферополя. Сообщалось, что сумма штрафов достигла 100 млн долларов.

В октябре 2016 года государственная авиационная служба Украины заявила, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 27 млн долларов. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал штрафы "очередной дурью" украинских властей.

Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские авиакомпании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что подобные иски и претензии украинской стороны не могут восприниматься всерьез.

"Государственная авиационная служба Украины, что называется, последнюю мелочь из шаровар выгребает, и хотя тренд – суды над российскими компаниями за полеты в Крым – уже не в моде, тем не менее, киевские чиновники готовы заводить "старую пластинку". Без сомнения, решения, а уж тем более исполнение подобных судебных приговоров никто всерьез не воспринимает, но не снижающаяся антироссийская санкционная политика Запада вселяет уверенность в сердца чиновников государственной авиационной службы Украины – а вдруг на этот раз получится?", – сказал Руслан Бальбек радио Sputnik.

Россия не собирается кого-то спрашивать, отчитываться и уж тем более докладывать о маршрутах полетов в Крым, добавил он.

"Да, действительно, Крым был украинским, но когда-то и Львов был Польшей, так что – теперь Варшава имеет право требовать отчета о действиях украинской авиации? И в отличие от Крыма, Львов перешел Украине в ходе военных действий, без народного референдума. Так что доморощенным украинским борцам за историческую справедливость прежде, чем писать очередное исковое заявление, следовало бы оглянуться, осмотреться вокруг и тихо ужаснуться. Впрочем, казенная бумага стерпит все – и фантазии патриотов, и историческую несправедливость, и юридический абсурд – ведь именно эти мейнстримы сегодня как никогда популярны в украинской политике", – отметил Руслан Бальбек.

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