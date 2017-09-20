РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Бальбек: Госавиаслужба Украины "последнюю мелочь из шаровар выгребает"

12:0720.09.2017
(обновлено: 12:08 20.09.2017)
090
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТень летящего самолетаТень летящего самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Украина начислила штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым, сообщают СМИ. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что претензии украинской стороны никто не будет воспринимать всерьез. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Министерство транспорта России не получало от Украины уведомлений о том, что российским авиакомпаниям выписали штрафы, сообщает "Российская газета".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев оштрафовал российских авиаперевозчиков за рейсы в аэропорт Симферополя. Сообщалось, что сумма штрафов достигла 100 млн долларов.

Президент Украины Петр порошенко выступает на 14-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. 15 сентября 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Гений и злодейство. Порошенко опять придумал, как забрать у России Крым

В октябре 2016 года государственная авиационная служба Украины заявила, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 27 млн долларов. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал штрафы "очередной дурью" украинских властей.

Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские авиакомпании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что подобные иски и претензии украинской стороны не могут восприниматься всерьез. 

"Государственная авиационная служба Украины, что называется, последнюю мелочь из шаровар выгребает, и хотя тренд – суды над российскими компаниями за полеты в Крым – уже не в моде, тем не менее, киевские чиновники готовы заводить "старую пластинку". Без сомнения, решения, а уж тем более исполнение подобных судебных приговоров никто всерьез не воспринимает, но не снижающаяся антироссийская санкционная политика Запада вселяет уверенность в сердца чиновников государственной авиационной службы Украины – а вдруг на этот раз получится?", – сказал Руслан Бальбек радио Sputnik.

Россия не собирается кого-то спрашивать, отчитываться и уж тем более докладывать о маршрутах полетов в Крым, добавил он.

"Да, действительно, Крым был украинским, но когда-то и Львов был Польшей, так что – теперь Варшава имеет право требовать отчета о действиях украинской авиации? И в отличие от Крыма, Львов перешел Украине в ходе военных действий, без народного референдума. Так что доморощенным украинским борцам за историческую справедливость прежде, чем писать очередное исковое заявление, следовало бы оглянуться, осмотреться вокруг и тихо ужаснуться. Впрочем, казенная бумага стерпит все – и фантазии патриотов, и историческую несправедливость, и юридический абсурд – ведь именно эти мейнстримы сегодня как никогда популярны в украинской политике", – отметил Руслан Бальбек.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена