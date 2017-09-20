Геофизик: землетрясения в Мексике и ураганы в США взаимосвязаны

В Мексике произошло второе за месяц мощное землетрясение, погибли более 200 человек. Ученый-геофизик Виктор Боков в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связаны нынешние природные катаклизмы в регионе Северной и Латинской Америки.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики 19 сентября в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). За ним последовало более десятка афтершоков. Подземные толчки разрушили около 40 зданий, в Мехико обрушилась школа, где погибли 30 человек, в том числе 26 детей.

В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались без электричества, в столице в течение нескольких часов не работала мобильная связь.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения составило 216 человек, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Луис Фелипе Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, 86 человек погибли в Мехико, 71 – в штате Морелос, 43 – в Пуэбле, 12 – в штате Мехико, трое – в Герреро и один – в Оахаке.

Власти объявили в Мехико чрезвычайное положение.

По данным Ростуризма, в Мексике сейчас находятся около 100 российских туристов, однако все они далеко от эпицентра землетрясения.

Это стало вторым за месяц мощным землетрясением. 8 сентября у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Жертвами стали около 100 человек.

Ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Виктор Боков в эфире радио Sputnik предположил, что стоит ждать повторения подземных толчков, но меньшей мощности.

"Вероятность возобновления подземных толчков существует, хотя я не думаю, что будут более сильные толчки. Мексика вообще сейсмически активная страна. Кроме того, там существует сезонная изменчивость землетрясений, и как раз по осени бывают такие случаи. Землетрясение 8 сентября произошло на побережье, где, в принципе, чаще всего в Мексике и бывают землетрясения, а вчерашнее произошло практически в центре страны. И в данном случае сложность в том, что это произошло глубоко – на глубине более 50 километров. Поэтому и проявление было достаточно мощное по всей стране", – сказал Виктор Боков.

По его словам, в данном случае просматривается связь между серией землетрясений в Мексике и ураганами, которые бушуют над США.

"Здесь есть определенная взаимосвязь с ураганами в США. Потому что все эти процессы связаны с дополнительным напряжением, которое происходит в атмосфере. Мощные атмосферные перестройки как раз и приводят к таким процессам. В течение нескольких лет накапливается определенное напряжение, а атмосфера в данном случае играет роль триггера. При этом, к сожалению, в мире практически нет методик, которые позволяли бы точно прогнозировать землетрясения. И, конечно, для того, чтобы прогнозировать такие сильнейшие землетрясения, нужно международное сотрудничество", – отметил Виктор Боков.

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