Не стоит обращать внимания: эксперт о выступлении Грибаускайте в ООН

Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в подготовке нападения на соседние страны. Истерика по поводу учений "Запад-2017" продолжается – так ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, выразила мнение, что на учениях "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, отрабатываются агрессивные сценарии против соседних государств.

Непосредственно перед выступлением Грибаускайте делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", – сказала с трибуны Грибаускайте.

По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

Замминистра обороны России Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Мнения, которые высказываются в некоторых восточноевропейских странах по поводу учений "Запад-2017" вообще не стоят того, чтобы на них как-то реагировать. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доцент НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Что касается малых стран (Восточной Европы), то, действительно, они сейчас пытаются развивать истерику по поводу учений "Запад-2017". Думаю, что не имеет смысла не только придавать большое значение, но и вообще реагировать на заявления Литвы. В чем они нас только не обвиняют", – сказал он.

Совместные российско-белорусские учения проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.

В Пентагоне отметили, что Минск и Москва обеспечили прозрачность и открытость учений "Запад-2017". Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений, а Москва известила об учениях Совет Россия – НАТО и пригласила международных наблюдателей.

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