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Польский публицист: непонятно, зачем "Запад-2017" выдают за нечто небывалое

18:4419.09.2017
(обновлено: 18:45 19.09.2017)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения Запад-2017 в БелоруссииРоссийско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Польский публицист Януш Недзвецкий в эфире радио Sputnik прокомментировал публикации западных СМИ и заявления политиков в связи с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017".

Польский независимый публицист и общественный деятель Януш Недзвецкий считает, что ажиотаж на Западе вокруг российско-белорусских маневров "Запад-2017" носит наигранный характер. 

Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии – около 7 тысяч, от РФ – около 3 тысяч). Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша, страны Прибалтики, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений.

В интервью Sputnik Polska, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, Януш Недзвецкий отметил, что реальных причин для обеспокоенности он не видит.

"Хочу напомнить, что такого рода учения, которые проводятся не только с Белоруссией, но и с другими союзными государствами, Россия осуществляет регулярно. И сейчас проходят очередные учения. Мне непонятно, зачем нужно создавать атмосферу, будто происходит что-то необычное. Ведь (Североатлантический) альянс тоже проводит учения у границ Белоруссии и Калининградской области РФ, и намного чаще! Вот сейчас идут в Швеции маневры НАТО "Аврора-2017", самые масштабные со времен "холодной войны". А в конце сентября на территории Польши состоятся очередные учения НАТО "Драгон-2017". Но западные СМИ изо всех сил стараются вызвать у своих читателей и зрителей чувство страха перед Россией. Между тем, факты не подтверждают, что маневры "Запад-2017" – это нечто небывалое, что представляет угрозу для жителей государств, которые соседствуют с Белоруссией и Россией", – сказал Януш Недзвецкий. 

По его мнению, "образ внешнего врага" нужен нынешним польским властям, в том числе, для решения внутриполитических задач.

"Сейчас польская политика, к сожалению, не оперирует фактами, не размышляет над реальными проблемами страны, а пребывает в каком-то состоянии возврата чувств и ощущений из прошлых эпох, когда были символические ценности, на которые кое-кто и теперь пытается опираться. Ибо иной опоры у них нет! И я тоже испытываю скепсис из-за того, что власть оторвалась от реальной жизни… На мой взгляд, концентрация атмосферы страха создается в Польше целенаправленно. И дает дополнительные бонусы нашей власти. Ведь образ внешнего врага отвлекает внимание общественности от проблем, которые реально есть в нашем обществе. Но, на мой взгляд, эта затея и эта политика все равно – глупые", – отметил Януш Недзвецкий.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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