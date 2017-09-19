Американист: США пробовали Украину в качестве тарана на РФ – не сработало

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на полях АСЕАН в Маниле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на полях АСЕАН в Маниле

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут встречу "на полях" Генассамблеи ООН. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что в ряду тем для обсуждения вопрос украинского кризиса – самый актуальный.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США запланирована на 17.00 (00.00 мск среды) в отеле Palace, сообщил госдепартамент.

Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона состоялась в Нью-Йорке в воскресенье. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как следует из программы госдепартамента, предстоящая встреча с Лавровым станет единственной двусторонней для Тиллерсона во вторник, поскольку в остальное время госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его мероприятий в ООН и "на полях" Генассамблеи.

По мнению экспертов, на встрече главы внешнеполитических ведомств России и США сосредоточатся на четырех основных сюжетах: северокорейское урегулирование, миротворцы в Донбассе, Сирия и создание зон деэскалации, двусторонние отношения и функционирование дипкорпуса.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вопрос урегулирования украинского кризиса в этом ряду – самый актуальный.

"Это позорище, которое американцы устроили с Украиной, эти "печеньки" – тот подводный камень, который Америка закладывала под российско-американские отношения – с этим всем что-то надо делать. Украина становится уже не активом, а пассивом в американской внешней политике. В США пробовали использовать Украину в качестве тарана – не работает. И хотя у глав внешнеполитических ведомств есть много других вопросов – Корея, Ближний Восток – но по Украине нужно сейчас решать вопрос", – сказал Александр Домрин.

По его словам, предстоящая встреча Лаврова и Тиллерсона чрезвычайно важна для нормализации двусторонних отношений.

"Соединенные Штаты исключительно заинтересованы в разговоре с Россией, и Россия исключительно заинтересована в разговоре с Америкой. Поскольку для того, чтобы быть услышанным, надо говорить. Именно это мы сейчас видим – взаимовыгодную инициативу обеих сторон: обсудить наиболее серьезные проблемы, касающиеся как мира в целом, так и нас с Америкой. Мы видим, что в США – непростая внутриполитическая ситуация, когда "клинтоноиды", потерпевшие поражение на выборах, не оставляют своих попыток "свалить" американского президента и тем самым еще больше осложнить российско-американские отношения. Поэтому такого рода встречи исключительно важны", – сказал Александр Домрин.

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