Эксперт: корабль Порошенко дал течь, и крысы с него уже побежали

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал преувеличенным утверждение о его зависимости от президента Петра Порошенко. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik предположил, что заявление Гройсмана – признак неблагополучия в команде президента Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что мнение о его зависимости от президента Петра Порошенко преувеличено.

Как сообщают украинские СМИ, Гройсман заявил об этом в Киеве в ответ на просьбу прокомментировать мнение, согласно которому он является эффективным премьером, однако зависимым от президента.

"Они преувеличивают мою зависимость… Вообще некорректный вопрос, кто чей человек. Мы должны говорить о ценностях и реальных делах, а здесь нам есть что сказать", – сказал он.

При этом он заявил, что украинская власть должна быть единой.

"Самое главное, чтобы в этот чрезвычайно важный исторический момент все были едины: президент, парламент и правительство. Нам нечего делить. Нам нужно бороться не за власть, а за страну", – подчеркнул он.

В июле этого года Гройсман заявлял, что всегда поддерживает президента Порошенко.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что своим заявлением Гройсман сделал заявку на политическую самостоятельность.

"Гройсман наконец-то дал ответ на вопрос, который на Украине задавали уже давно: когда же премьер, назначенный на должность исключительно волей президента, проявит самостоятельность. Украинские политологи уже обращали внимание, что доселе фактически ни один премьер за редким исключением не позволял себе долго оставаться в тени президента. И (Виктор) Ющенко был премьер-министром, и (Виктор) Янукович. (Юлия) Тимошенко президентом не стала – но очень хотела. Теперь вот и Гройсман подтвердил "золотое правило" украинского политического бомонда: плох тот премьер, который не хочет быть президентом. Я не думаю, что у Гройсмана прямо сейчас есть серьезные шансы на занятие президентского кресла, но, безусловно, сделанное им заявление – это заявка на какую-то политическую самостоятельность", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, время для заявления Владимира Гройсмана было выбрано явно не случайно.

"Корабль украинской президентской власти дал течь, дает крен, и с него, как крысы с корабля, бегут советники, союзники, друзья. Даже Саакашвили, которого Порошенко "пригрел на груди", объявил "поход на Киев". Поэтому, думаю, заявление Гройсмана – это очередное свидетельство неблагополучия в команде Петра Порошенко", – заключил Эдуард Попов.

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