США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: корабль Порошенко дал течь, и крысы с него уже побежали

14:3718.09.2017
(обновлено: 14:42 18.09.2017)
0190
© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в КиевеПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Премьер Украины Владимир Гройсман назвал преувеличенным утверждение о его зависимости от президента Петра Порошенко. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik предположил, что заявление Гройсмана – признак неблагополучия в команде президента Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что мнение о его зависимости от президента Петра Порошенко преувеличено.

Как сообщают украинские СМИ, Гройсман заявил об этом в Киеве в ответ на просьбу прокомментировать мнение, согласно которому он является эффективным премьером, однако зависимым от президента

"Они преувеличивают мою зависимость… Вообще некорректный вопрос, кто чей человек. Мы должны говорить о ценностях и реальных делах, а здесь нам есть что сказать", – сказал он.

Минфин США
© РИА Новости / MLADEN ANTONOV / AFP
Голуб: не исключаю, что США готовят Порошенко к передаче власти
При этом он заявил, что украинская власть должна быть единой.

"Самое главное, чтобы в этот чрезвычайно важный исторический момент все были едины: президент, парламент и правительство. Нам нечего делить. Нам нужно бороться не за власть, а за страну", – подчеркнул он.

В июле этого года Гройсман заявлял, что всегда поддерживает президента Порошенко.  

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что своим заявлением Гройсман сделал заявку на политическую самостоятельность. 

"Гройсман наконец-то дал ответ на вопрос, который на Украине задавали уже давно: когда же премьер, назначенный на должность исключительно волей президента, проявит самостоятельность. Украинские политологи уже обращали внимание, что доселе фактически ни один премьер за редким исключением не позволял себе долго оставаться в тени президента. И (Виктор) Ющенко был премьер-министром, и (Виктор) Янукович. (Юлия) Тимошенко президентом не стала – но очень хотела. Теперь вот и Гройсман подтвердил "золотое правило" украинского политического бомонда: плох тот премьер, который не хочет быть президентом. Я не думаю, что у Гройсмана прямо сейчас есть серьезные шансы на занятие президентского кресла, но, безусловно, сделанное им заявление – это заявка на какую-то политическую самостоятельность", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, время для заявления Владимира Гройсмана было выбрано явно не случайно. 

"Корабль украинской президентской власти дал течь, дает крен, и с него, как крысы с корабля, бегут советники, союзники, друзья. Даже Саакашвили, которого Порошенко "пригрел на груди", объявил "поход на Киев". Поэтому, думаю, заявление Гройсмана – это очередное свидетельство неблагополучия в команде Петра Порошенко", – заключил Эдуард Попов. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена