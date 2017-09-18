Джабаров о встрече Лаврова и Тиллерсона: США нуждались в этой встрече

МИД РФ и Госдеп США сообщили о встрече в Нью-Йорке глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Эту встречу в эфире радио Sputnik прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нью-Йорке подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Они подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", – говорится в сообщении представителя госдепа.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств сообщила, что Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.

Тиллерсон и Лавров прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН.

Встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в эфире радио Sputnik прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Встреча состоялась сразу же после того, как Сергей Викторович Лавров прибыл в Нью-Йорк и это говорит о том, что американцы очень нуждались в этой встрече. Что касается тем, которые обсуждались на встрече, то темы были очень важные, это касается и взаимодействия по Сирии, и ситуации на Украине", – отметил Владимир Джабаров.

Сенатор не исключил, что в ходе контактов Сергея Лаврова в Нью-Йорке может быть затронута и задуманная Белым домом реформа ООН. По словам Джабарова, Россия на нынешнем этапе вряд ли поддержит это предложение.

"Откровенно говоря, сейчас не то время, когда нужно заниматься реформированием ООН. Я думаю, что говорить о реформе пока рано – эту идею нужно обсудить сначала на уровне всех стран-членов организации", – считает Владимир Джабаров.

Он добавил, что программа пребывания главы МИД России на 72-й сессии Генассамблеи ООН будет насыщена многими важными встречами.

"И это – ответ тем, кто повторяет, что Россия сейчас находится "в изоляции". Но, как видим, несмотря на эту "изоляцию", с нашим министром сразу же захотел встретиться американский госсекретарь. И это говорит о том, что Россия играла, играет и будет играть в будущем важнейшую роль в мировой политике", – отметил Владимир Джабаров.

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