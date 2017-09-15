Голуб: не исключаю, что США готовят Порошенко к передаче власти

Минфин США ввел санкции против двух украинских авиакомпаний. Это может стать началом скандала вокруг президента Украины Петра Порошенко, считает украинский политик Александр Голуб. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

США внесли в список санкций две украинские авиакомпании – Dart Airlines и Khors Air, говорится на сайте американского Минфина

В сообщении министерства отмечается, что эти компании попали под ограничения за оказание поддержки авиакомпаниям, ранее внесенным в санкционный список. Речь идет об иранской компании Caspian Airlines, а также иракской компании Al-Naser Airlines. США обвиняют их в поддержке подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также в незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.

Кроме того, новые санкции коснулись семи граждан Ирана, обвиняемых в кибератаках, и двух компаний, которые, как утверждают США, оказывали помощь в развитии ядерной программы Тегерана.

Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение бизнеса в Соединенных Штатах и заморозку активов указанных компаний.

Включение украинских компаний в санкционный список может стать началом скандала, который Вашингтон задумывает против украинского лидера Петра Порошенко и его команды. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб.

"В свое время, когда США решили сделать нерукопожатным (президента Украины в 1994-2005 годах) Леонида Кучму, то был раздут скандал о якобы поставках украинской стороной Ирану станций радиотехнической разведки "Кольчуга". И США удалось на определенный период фактически блокировать Кучму на международном уровне и заставить его сдать страну Виктору Ющенко. Я не исключаю, что подобные шаги, которые сегодня предпринимаются, ставят задачу "поставить на место" Порошенко и его окружение. Не исключаю, что Порошенко готовят либо к передаче власти другой команде, либо к выполнению каких-то определенных задач, которые Америка будет ставить перед Украиной, и на которые Порошенко до сих пор не готов был идти", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, вряд ли официальные лица Украины будут комментировать этот скандал.

"Любые негативные отношения с Западом на сегодняшний день в Украине не приветствуются, поэтому думаю, что этот скандал попытаются замолчать", – заключил украинский политик.

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