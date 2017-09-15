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Эксперт о пуске ракет КНДР и Южной Кореи: никто никому не верит

09:4415.09.2017
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© AFP 2017 / Kazuhiro NOGIТрансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI
Южная Корея ответила КНДР запуском двух баллистических ракет. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, почему Пхеньян продолжает запуски.

Южная Корея провела пуск двух баллистических ракет в ответ на ракетные испытания Северной Кореи. Как пишет агентство "Ренхап", это произошло спустя шесть минут после пуска ракеты КНДР.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству страны "тщательно реализовать" санкции ООН в отношении Северной Кореи. А правительство страны осудило новое ракетное испытание в КНДР, расценив его как вызов миру и безопасности во всем мире, говорится в заявлении южнокорейского МИД. В ведомстве пообещали дать ответ на этот вызов через тесное сотрудничество с международным сообществом и опираясь на альянс с США.

Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету, которая, по данным военных Японии и Южной Кореи, пролетела порядка 3700 километров и достигала высоты около 800 километров. По данным японских властей, ракета упала в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии — мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов объяснил, чем, по его мнению, руководствуется Пхеньян.

"Пхеньян действует в рамках своей логики, показывает, что у него есть боеголовки и носители, для того, чтобы его оставили в покое. Пытается играть мускулами, поскольку видит, как действует, например, Южная Корея, которая открыто заявляет, что необходимо свергнуть режим в Пхеньяне; или США, которые занимаются свержением режимов на протяжении многих последних лет. Саддама Хусейна не оставили в покое, Муаммара Каддафи тоже, и Слободана Милошевича не оставили в покое – у них не было ракетной программы в отличие от северокорейских лидеров. Поэтому северокорейский лидер живой. А тех, у кого программы не было, уже нет, а их страны — в состоянии, существенно худшем, чем до вторжения американцев", — сказал Владимир Колотов.

По его мнению, решить проблему призывают совсем не тех, кто ее создал.

"Американцы очень грамотно переносят эту проблему с больной головы на здоровую. Северная Корея была вынуждена приступить к этой ракетной программе, прежде всего, из-за угроз со стороны США. Но США говорят: пусть Китай и Россия теперь решают эту проблему. А ведь не их действия привели к нынешней ситуации, не Россия и Китай вынашивают и реализуют стратегию смены режимов. Они никуда не вторгаются. Этим занимается другая страна – США", — отметил эксперт.

По его словам, нет простого выхода из сложившейся ситуации.

"Ситуация, конечно, ненормальная. Можно было бы сказать: пусть США, Южная Корея, Япония дадут гарантии, что не будут вторгаться в Северную Корею, не будут свергать режим, и тогда не будет необходимости в этой программе, все успокоятся. Вопрос в том, что никто никому не верит", — подытожил Владимир Колотов. 


У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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