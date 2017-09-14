США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: членство Украины в НАТО взломало бы безопасность в Европе

15:5114.09.2017
(обновлено: 15:52 14.09.2017)
0110
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в КиевГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не рассматривается, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Козин выразил мнение, что сейчас не столько Украина нужна НАТО, сколько альянс нужен Украине.

НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, сообщил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Колонна бронеавтомобилей КРАЗ во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт об учениях "Быстрый трезубец": Украина залезает "в подмышку" НАТО
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".

"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить", – сказал собеседник агентства. 

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Североатлантической альянс в настоящий момент явно не намерен форсировать вступление Украины в НАТО.

"Позиции по вопросу вступления Украины в НАТО расходятся по той причине, что Североатлантической альянс не может в настоящее время принять ее в свой состав из-за того, что Украина не отвечает критериям членства в этом военном  союзе, так как Киев ведет внутреннюю агрессию против мирного населения на Донбассе с применением украинских регулярных вооруженных сил. В том числе – с использованием тяжелых видов вооружений. А также против сотрудников ОБСЕ, что вызвало инициативу о приглашении международных миротворцев для их защиты от ВСУ", – отметил Владимир Козин.  

По его мнению, на сегодняшний день не столько Украина нужна Североатлантическому альянсу, сколько альянс нужен Украине. 

"Желая вступить в НАТО, Украина хотела бы диктовать свои формулы поведения другим государствам с помощью альянса и за его счет – военный, кадровый, военно-технический и финансовый. В любом случае потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к взлому европейской безопасности, от чего пострадают и альянс, и Украина, и другие государства, не являющиеся членами этого военного блока", – уверен Владимир Козин. 

В то же время, по словам эксперта, само по себе сближение Киева с НАТО несет в себе риски для соседей Украины.

"Нельзя не видеть, что НАТО не закрывает возможность вступления Украины в свои ряды где-то в будущем, руководствуясь ранее принятыми решениями по вопросу членства на саммитах Североатлантического союза. Налицо стремление НАТО сделать Украину страной, которая вела бы войну не только против собственных граждан, но и против других государств – так называемую "войну чужими руками" или, по-английски,  proxy war", – считает Владимир Козин. 

План действий по подготовке к членству в НАТО – программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в организацию. В ее рамках страны ежегодно представляют программы, в которых отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена