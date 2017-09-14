Военный эксперт: членство Украины в НАТО взломало бы безопасность в Европе

НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, сообщил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – сказал Столтенберг.
При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".
"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить", – сказал собеседник агентства.
Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Североатлантической альянс в настоящий момент явно не намерен форсировать вступление Украины в НАТО.
"Позиции по вопросу вступления Украины в НАТО расходятся по той причине, что Североатлантической альянс не может в настоящее время принять ее в свой состав из-за того, что Украина не отвечает критериям членства в этом военном союзе, так как Киев ведет внутреннюю агрессию против мирного населения на Донбассе с применением украинских регулярных вооруженных сил. В том числе – с использованием тяжелых видов вооружений. А также против сотрудников ОБСЕ, что вызвало инициативу о приглашении международных миротворцев для их защиты от ВСУ", – отметил Владимир Козин.
По его мнению, на сегодняшний день не столько Украина нужна Североатлантическому альянсу, сколько альянс нужен Украине.
"Желая вступить в НАТО, Украина хотела бы диктовать свои формулы поведения другим государствам с помощью альянса и за его счет – военный, кадровый, военно-технический и финансовый. В любом случае потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к взлому европейской безопасности, от чего пострадают и альянс, и Украина, и другие государства, не являющиеся членами этого военного блока", – уверен Владимир Козин.
В то же время, по словам эксперта, само по себе сближение Киева с НАТО несет в себе риски для соседей Украины.
"Нельзя не видеть, что НАТО не закрывает возможность вступления Украины в свои ряды где-то в будущем, руководствуясь ранее принятыми решениями по вопросу членства на саммитах Североатлантического союза. Налицо стремление НАТО сделать Украину страной, которая вела бы войну не только против собственных граждан, но и против других государств – так называемую "войну чужими руками" или, по-английски, proxy war", – считает Владимир Козин.
План действий по подготовке к членству в НАТО – программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в организацию. В ее рамках страны ежегодно представляют программы, в которых отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.
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