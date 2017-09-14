Военный эксперт: членство Украины в НАТО взломало бы безопасность в Европе

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не рассматривается, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Козин выразил мнение, что сейчас не столько Украина нужна НАТО, сколько альянс нужен Украине.

НАТО не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе (MAP), сейчас все усилия сосредоточены на реформировании оборонного сектора, сообщил РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом", – сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, "реформы, модернизирующие вооруженные силы и органы безопасности, важны для Украины независимо от вопроса о членстве в НАТО".

"НАТО помогает Украине проводить реформы, модернизировать вооруженные силы, укреплять институты обороны и безопасности, а позже, конечно, Украине предстоит решать, подавать ли заявку, а 29 союзникам – приглашать ли Украину вступить", – сказал собеседник агентства.

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Североатлантической альянс в настоящий момент явно не намерен форсировать вступление Украины в НАТО.

"Позиции по вопросу вступления Украины в НАТО расходятся по той причине, что Североатлантической альянс не может в настоящее время принять ее в свой состав из-за того, что Украина не отвечает критериям членства в этом военном союзе, так как Киев ведет внутреннюю агрессию против мирного населения на Донбассе с применением украинских регулярных вооруженных сил. В том числе – с использованием тяжелых видов вооружений. А также против сотрудников ОБСЕ, что вызвало инициативу о приглашении международных миротворцев для их защиты от ВСУ", – отметил Владимир Козин.

По его мнению, на сегодняшний день не столько Украина нужна Североатлантическому альянсу, сколько альянс нужен Украине.

"Желая вступить в НАТО, Украина хотела бы диктовать свои формулы поведения другим государствам с помощью альянса и за его счет – военный, кадровый, военно-технический и финансовый. В любом случае потенциальное вступление Украины в НАТО приведет к взлому европейской безопасности, от чего пострадают и альянс, и Украина, и другие государства, не являющиеся членами этого военного блока", – уверен Владимир Козин.

В то же время, по словам эксперта, само по себе сближение Киева с НАТО несет в себе риски для соседей Украины.

"Нельзя не видеть, что НАТО не закрывает возможность вступления Украины в свои ряды где-то в будущем, руководствуясь ранее принятыми решениями по вопросу членства на саммитах Североатлантического союза. Налицо стремление НАТО сделать Украину страной, которая вела бы войну не только против собственных граждан, но и против других государств – так называемую "войну чужими руками" или, по-английски, proxy war", – считает Владимир Козин.

План действий по подготовке к членству в НАТО – программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в организацию. В ее рамках страны ежегодно представляют программы, в которых отражены политические, экономические, оборонные, ресурсные, правовые аспекты и аспекты, связанные с безопасностью. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе.

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