Представитель ЛНР: "разделять" на российско-украинской границе некого

В ЛНР раскритиковали призыв Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе Украины и России. Позицию ЛНР разъяснил в эфире радио Sputnik представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.

Самопровозглашенная Луганская народная республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России, заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Ранее начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе.

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН – ред.) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны", – сказал Дейнего в комментарии RT

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

По мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

В эфире радио Sputnik позицию ЛНР пояснил ее уполномоченный представитель в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.

"Позиция ЛНР достаточно традиционна и мы никогда ее не меняли в этом смысле. Мы всегда выступали за то, чтобы детально выполнялся Комплекс мер (по выполнению Минских соглашений – ред.). Только пункт 9 (Комплекса мир) регулирует сроки передачи контроля над украинско-российской границей, тех ее участков, которые сейчас контролируются республиками, Украине. Это происходит после выборов, после полного выполнения политического пакета", – отметил Родион Мирошник.

По его словам, очевидной целью Киева является полная блокада республик Донбасса, и именно для достижения этой цели украинские власти надеются использовать размещение миротворцев на границе с Россией.

"Сегодня Украина всячески пытается не мытьем так катаньем достичь своей цели – "закрыть" блокаду республик… Поэтому мы категорически против этого, тем более, что этого не было в предложении, против которого мы не возражаем и которое было озвучено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о том, чтобы была обеспечена безопасность международных наблюдателей. Никаких военных действий на российско-украинской границе не ведется, разделять там некого и проводить какие-либо действия, обеспечивающие безопасность, там нет ни малейшей необходимости. С точностью до наоборот происходит на линии разделения, где постоянно нарушаются условия перемирия. Поэтому там, на наш взгляд, допустимо использование охраны от ООН для международного мониторинга. Международные наблюдатели от ОБСЕ должны обеспечить полный детальный мониторинг и, наконец, ответить на вопрос, какая сторона нарушает условия перемирия, которые были достигнуты в Минске. Поэтому мы не возражаем против наличия такой миссии по обеспечению безопасности, однако она должна действовать в рамках мандата СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на Украине", – сказал Родион Мирошник.

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