Военный политолог: США в Сирии на всякий случай "утюжат" всех

В Сирии более двадцати мирных жителей погибли в результате ударов авиации международной коалиции во главе с США, сообщают сирийские СМИ. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik напомнил, что этот трагический случай – далеко не первый.

В Сирии более двадцати мирных жителей стали жертвами ударов авиации международной коалиции во главе с США, сообщило государственное агентство САНА со ссылкой на очевидцев.

По утверждению местных источников и СМИ, в Ракке при ударе по жилому дому погибли по меньшей мере 11 человек, в основном женщины и дети, еще 11 членов одной семьи погибли в результате авиаударов в деревне Шахабат на севере провинции Дейр-эз-Зор.

Авиация международной коалиции поддерживает в Ракке и Дейр-эз-Зоре наступление курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ*. Официальный Дамаск считает действия незаконными, поскольку коалиция действует без согласования с властями Сирии.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что очень часто коалиция во главе с США наносят удары с воздуха без разбора.

"Боевики "уходят под землю" и мигрируют вокруг Ракки. Очень много вооруженных формирований, где свои, где чужие – разобраться сложно. Вот на всякий случай и "утюжит" коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки в стремлении добивать боевиков, но часто наносят удары и по мирному населению. Также мы знаем много случаев, когда они наносят удары и по правительственным войскам. Так что этот трагический случай – он далеко не первый", – сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация запрещена в России

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