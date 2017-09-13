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Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников

15:1613.09.2017
(обновлено: 15:18 13.09.2017)
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© AP Photo / Rick BowmerАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning IIАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
Париж хочет заключить сделку по продаже Бельгии истребителей Rafale, сообщили французские СМИ. Сделка будет означать отказ Брюсселя от закупки американских F-35. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Франция отказалась заявлять истребители Rafale на бельгийский тендер по закупке боевых самолетов, которые должны заменить стоящие на вооружении бельгийской армии F-16, сообщает французское издание Challenges. Причина в том, что условия закупки были "заточены" под американские машины F-35

Как сообщается, параллельно Франция пытается заключить межправительственную сделку, по которой Бельгия закупит истребители Rafale без тендера.

Дожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В интервью Sputnik France эксперт Института прогнозирования и безопасности в Европе и Женевского Центра политики безопасности Александр Вотравер отметил, что "многие страны, сделавшие десять лет назад ставку на F-35, не в состоянии заплатить: они отдают себе отчет в том, что у них нет финансовой базы, нет средств для покупки этого самолета". 

Причина, по его словам, в том, что "стоимость F-35 не должна была превышать 30 млн долларов. В настоящий момент цены значительно выше: от 150 до 160 млн долларов".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США сделают все возможное, чтобы вынудить Бельгию закупить американские истребители. 

"Вся эта история свидетельствует об одном: у Соединенных Штатов нет союзников, а есть заложники. Заложники ситуации, экономической зависимости, политической зависимости и военной зависимости. Поэтому никуда не денутся: купят они этот F-35… Когда собирается НАТО, то ставятся задачи не путем голосования, а задачи ставит Вашингтон… Поэтому США найдут способ. У Соединенных Штатов ситуация такая, что сейчас, когда их лидерство дрогнуло, они обязаны сделать все, чтобы доказать, что уж во всяком случае на пространстве НАТО они остаются лидером. Поэтому они будут давить. Особенно с учетом того, что в самих США по поводу этого проекта разгорается скандал, поскольку деньги на него были потрачены колоссальные", – сказал Александр Жилин. 

По его словам, американской стороне необходимо обеспечить сбыт истребителей для оправдания уже затраченных на этот проект средств.

"Этот самолет был запущен как коммерческий проект по "распилу бюджета". Об этом говорят уже открыто, скандал в Пентагоне нарастает, деньги разворовали. Самолет как боевая единица не имеет никакой ценности – это абсолютно сырая машина, которую они откровенно "впаривают" партнерам, любыми способами заставляя их покупать. При этом цена самолета почти в пять раз дороже, чем он должен стоить на самом деле", – считает Александр Жилин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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