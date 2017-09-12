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Политолог: КНДР может ответить на давление очень опасным способом

16:0312.09.2017
(обновлено: 16:04 12.09.2017)
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© REUTERS / KCNAПразднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Делегация КНДР в Женеве осудила резолюцию Совбеза ООН, которая ужесточает санкции в отношении страны. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло выразил мнение, что дальнейшее усиление давления на Пхеньян приведет лишь к обратному результату.

Постоянный представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве Хан Дэ Сон заявил, что делегация страны осуждает новую резолюцию Совета Безопасности ООН, расширяющую санкции в отношении Пхеньяна, передает агентство Reuters. 

"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает последнюю неправомерную и противозаконную резолюцию Совета Безопасности ООН", – сказал он.

Военная техника во время парада в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постпред КНДР также обвинил США в разжигании конфронтации с Северной Кореей и одержимости идеей "прекращения разработки ядерных сил страны, которая уже достигла завершающей стадии".

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Согласно резолюции ООН, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов, определяется также лимит на поставки стране сырой нефти. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил мнение, что КНДР новые санкции переживет спокойно. 

"Санкции, действительно, неэффективны, особенно в отношении КНДР. Страна самодостаточная. Американцы требуют ограничить поставки нефти, но она пойдет совершенно другими каналами и путями. У КНДР есть страны-партнеры, которые с ней негласно сотрудничают. К тому же в этом году по темпам роста северокорейская экономика обогнала экономику Южной Кореи. Поэтому КНДР спокойно переживет эти санкции, для нее это – как комариный укус", – считает политолог.

По его мнению, дальнейшее усиление давления на Пхеньян может привести лишь к обратному результату. 

"Важно понимать, что усиление давления на Северную Корею будет вести к неизбежной радикализации позиций ее руководства. И через некоторое время, если ее совсем уже начнут зажимать в угол, она начнет торговать ракетными технологиями. А это будет гораздо опаснее, чем те испытания, которыми северокорейцы грозят американским базам на Гуаме… Страна, загнанная в угол, становится непредсказуемой. Надо наоборот – открывать перед Северной  Кореей разные каналы сотрудничества, втягивать ее во всевозможные взаимодействия и организации, чтобы они были связаны множеством международных обязательств. А когда обязательств и связей нет, то они (северокорейцы) абсолютно свободны в своем выборе", – полагает Андрей Манойло. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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