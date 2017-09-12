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Французский эксперт: США не смогут вытеснить российский газ с рынка ЕС

13:2412.09.2017
(обновлено: 13:25 12.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторожденииДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нет причин сомневаться в том, что Россия останется крупнейшим поставщиком газа в Европу, даже с учетом роста экспорта СПГ из США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил французский эксперт Франсис Перрен.

Эксперт Центра политики в Рабате и директор по исследованиям в парижском Институте международных и стратегических отношений (IRIS) Франсис Перрен уверен, что Россия в любом случае останется в долгосрочной перспективе крупнейшим поставщиком газа в Европу. 

В интервью Sputnik France, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, Франсис Перрен прокомментировал мнение, высказанное ранее по этому поводу генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммадом Хосейном Адели, который считает, что США никогда не смогут заменить Россию в поставках газа в Европу. 

Комплекс подготовки и транспортировки газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мнение: в реализации газовых проектов Европа будет на стороне РФ, а не США
"Европе и дальше нужен будет российский газ, поскольку влияние США на европейском газовом рынке до сих пор невелико… США никогда не заменят Россию в поставках газа в Европу. И Россия непременно также будет экспортировать СПГ", – заявил Адели изданию Handelsblatt. 

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз. Между тем, США наращивают свою долю рынка в поставках СПГ в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, говорилось в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В итоге в первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.

По мнению Франсиса Перрена, есть сразу несколько причин, по которым Россия останется крупнейшим поставщиком газа в Европу.

"Во-первых, сейчас Россия – самый главный поставщик газа в ЕС при доле около трети поставок. Во-вторых, Россия в течение десяти лет была и остается поставщиком газа в Европу среди крупных европейских держав. В-третьих, у России огромные запасы газа. По данным из разных источников, она на первом месте по запасам газа, по другим сведениям – на втором месте, то есть либо опережает Иран, либо следует непосредственно за Ираном… В-четвертых, на протяжении многих лет существует сеть газопроводов, эксплуатируемая Россией и Европой, что дает "Газпрому"  возможность легко удовлетворять дополнительные потребности Европейского союза", – сказал Франсис Перрен.

Французский эксперт разошелся во мнениях с генеральным секретарем ФСЭГ относительно перспектив поставок СПГ из США – но при этом согласен с оценкой роли России на европейском рынке газа. 

"Господин Адели, возможно, делает чересчур смелые заявления, недооценивая перспективу увеличения экспорта СПГ из США. В настоящее время эти поставки, начатые лишь в 2016 году, не очень значительны. Но в ближайшие годы США будут играть все более существенную роль в мировом обороте газа, так как эта страна войдет в последующие десятилетия в тройку самых крупных экспортеров СПГ наряду с Катаром и Австралией. В то же время, даже учитывая это впечатляющее наращивание экспорта в ближайшие годы (часть экспорта пойдет в Европу, другая – в Азию и третья – в Латинскую Америку), Россия, несомненно, останется в долгосрочной перспективе крупнейшим поставщиком газа в Европу", – отметил Франсис Перрен.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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