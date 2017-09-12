Политолог: заявления Киева по поводу выборов в Крыму – "бестолковые"

Украина призвала усилить санкции против России из-за выборов в Севастополе. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо назвал подобные заявления и протесты украинского МИД "пустой болтовней".

Украина осудила проведение выборов в Севастополе и призвала международное сообщество ужесточить в связи с этим санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов так называемых выборов, а также усилить консолидированное давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", – говорится в сообщении.

В ведомстве обещали привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении выборов.

Ранее официальный представитель украинского дипломатического ведомства Марьяна Беца выразила протест из-за выборов в Крыму.

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму… Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", – написала Беца в Twitter.

В воскресенье, 10 сентября, в 82 субъектах Российской Федерации состоялись выборы разного уровня. В частности, в Крыму прошли выборы губернатора Севастополя, а также довыборы в крымский парламент.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо назвал заявления украинского МИД "бестолковыми".

"Это очередная пустая болтовня. Ноты протеста украинского внешнеполитического ведомства не стоят бумаги, на которой они написаны. Крымчанам, севастопольцам абсолютно безразличны заявления украинского МИД. Ведомство очень часто производит бестолковые заявления, вручает бестолковые ноты протеста – это в их стиле. Думаю, что Киев производит различного рода антикрымские заявления с целью накопить материал для продолжения антироссийских санкций. Я бы не исключал, что это заявление ляжет в папку "доказательств" по якобы нарушению Россией международного законодательства. Ранее мы уже имели возможность наблюдать, как разного рода правозащитные организации писали о выборах в Крыму как о нарушении прав человека. Это полный идиотизм, но это есть", – сказал Иван Мезюхо.

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