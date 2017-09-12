Военный эксперт: Турция начинает ориентироваться на Россию, а не на НАТО

Турция внесла залог за российские ЗРК С-400, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Анкара в военно-техническом отношении тяготеет к России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400, сообщает турецкая газета Hürriyet.

"Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу", – сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана.

Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля. По его словам, сторонам оставалось прояснить незначительные моменты. В августе гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт на поставку С-400 близок к подписанию, но еще не вступил в силу.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция в военно-техническом отношении начинает ориентироваться на Россию, а не на НАТО.

"Турция твердо решила приобрести российские комплексы С-400, и договор на эту тему заключен, Турция получит эти ракетные комплексы. Это означает, что Турция в военно-техническом отношении начинает ориентироваться на Россию, а не на НАТО. Это ослабляет позиции НАТО в Турции. Складываются благоприятные условия для того, чтобы Турция стала "слабым" членом НАТО в стратегическом направлении, она больше будет тяготеть к России. Это серьезная потеря для Соединенных Штатов Америки, которые в НАТО являются главным инструментом контроля над Европой", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.

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