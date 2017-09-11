Политолог: нынешний курс Украины враждебен всем соседним государствам

Будапешт заявил, что Венгрия не будет поддерживать какие-либо украинские инициативы на международной арене. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер выразил мнение, что соседние страны будут все больше отдаляться от Украины.

Будапешт не будет поддерживать какие-либо украинские инициативы на международной арене из-за принятого Киевом закона об образовании, сообщает венгерское Министерство иностранных дел.

Глава МИД страны Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы лично сообщить ей о том, что этот закон – "стыд и позор".

Как отметил пресс-секретарь ведомства Тамаш Менцер, Венгрия будет препятствовать украинским международным инициативам до тех пор, пока в документ не внесут поправки.

Закон, о котором идет речь, Верховная рада Украины одобрила в начале сентября. Он предполагает полный отказ от преподавания предметов на любых языках, кроме украинского, к 2020 году.

Сийярто уже критиковал этот закон из-за того, что он ударит по проживающим на Украине венграм. По его словам, Киев нарушает права меньшинств, лишая их права учиться на родном языке. Для страны, которая намерена сблизиться с Европой, это совершенно неприемлемо, отметил он.

Также обеспокоенность принятым законом выразила Румыния, заявив, что он нарушает права нацменьшинств.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер отметил, что новый закон об образовании на Украине получил негативную оценку во всех соседних странах.

"Новым законом об образовании на Украине недовольны и в Румынии, и в Польше, и в России. Думаю, что все недовольны. Только США уже сказали устами сотрудника посольства (в Киеве), что они довольны, и у Венгрии и Румынии нет никаких шансов, что закон будет пересмотрен… Главное – это еще большее отдаление Украины от соседних стран, которые осознают или начинают считать, что нынешний курс Украины сверхнационалистичен. Он, по сути, враждебен соседним государствам", – считает политолог.

Он полагает, что власти соседних стран попытаются обозначить в ЕС свою позицию по поводу политики Киева.

"Румыния, Венгрия, Польша, возможно, еще Словакия, будут отдаляться от нынешнего украинского курса и будут все время пытаться объяснить западным спонсорам Украины, что они бы не хотели, чтобы нынешний украинский курс продолжался. Чтобы Украина получила какие-то шансы на вступление в ЕС, а украинцы самоутверждались за счет этнических меньшинств, которые представляют народы соседних стран. Восточных европейцев, конечно, особо никто слушать не будет. Но в таких случаях всегда капля камень точит, и возможно, что это окажет некое психологическое воздействие на отношение Запада к нынешнему украинскому руководству", – заключил Владимир Брутер.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.