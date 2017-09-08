Ученый: нынешние вспышки на Солнце – это загадка

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла в пятницу на Солнце. Ее максимум приходится на 11.00 мск, следует из графика солнечной активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.
Ученые отмечают, что произошедшее – итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.
Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Сергей Богачев в эфире радио Sputnik отметил, что для ученых происходящее является загадкой.
"Это не то чтобы ненормально, а скорее – загадочно. Потому что вспышки не берутся из ничего. Для них, несомненно, необходима некая энергия, которая переходит во взрывы. Но на Солнце не было такой энергии в последний год. И в каком-то смысле это загадка, что за короткое время на Солнце сформировались большие группы пятен колоссальной энергии, которые сейчас "мучают" Землю этой серией вспышек. А главное – никак не могут успокоиться, исчерпать неожиданно подаренные им запасы энергии", – сказал Сергей Богачев.
По словам ученого, из-за вспышек на Солнце может происходить сбои в работе космических спутников и системы связи, однако уничтожить жизнь на Земле такие явления не способны.
"Опасность, конечно, есть, но не апокалиптического характера. Как бы обидно это ни звучало, но Солнце – это звезда-карлик, и произвести событие такого масштаба, которое бы уничтожило планету, оно не способно. Но какие-то избыточные возмущения, влияющие на нашу жизнь, оно создавать способно, что мы и наблюдаем прямо сейчас", – отметил Сергей Богачев.
По его мнению, использовать колоссальную энергию вспышек человечество не может, но в наших силах использовать энергию солнечного света.
"Энергия в крупных событиях на Солнце – колоссальная, она действительно поражает воображение: за минуту, порой даже за десятки секунд, выделяется энергия, равная потреблению человечеством за миллион лет. При этом надо понимать, что это энергия взрыва, энергия хаотическая – в каком-то смысле энергия низкого качества. Преобразовать ее на пользу человечеству крайне трудно. Скорее, в этом смысле нужно говорить об использовании солнечного света. Это колоссальные потоки излучения. И когда говорят про будущее солнечной энергетики, то, наверное, можно его связывать с такого рода факторами. Но вспышки на Солнце, скорее, будут вредить использованию этой энергии, чем помогать", – подчеркнул Сергей Богачев.
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