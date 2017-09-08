Ученый: нынешние вспышки на Солнце – это загадка

На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка. Эксперт Сергей Богачев в эфире радио Sputnik рассказал, как ученые воспринимают происходящее, и чем может грозить человечеству такая солнечная активность.

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла в пятницу на Солнце. Ее максимум приходится на 11.00 мск, следует из графика солнечной активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Ранее представитель ФИАН сообщил, что на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.

По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее – итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Сергей Богачев в эфире радио Sputnik отметил, что для ученых происходящее является загадкой.

"Это не то чтобы ненормально, а скорее – загадочно. Потому что вспышки не берутся из ничего. Для них, несомненно, необходима некая энергия, которая переходит во взрывы. Но на Солнце не было такой энергии в последний год. И в каком-то смысле это загадка, что за короткое время на Солнце сформировались большие группы пятен колоссальной энергии, которые сейчас "мучают" Землю этой серией вспышек. А главное – никак не могут успокоиться, исчерпать неожиданно подаренные им запасы энергии", – сказал Сергей Богачев.

По словам ученого, из-за вспышек на Солнце может происходить сбои в работе космических спутников и системы связи, однако уничтожить жизнь на Земле такие явления не способны.

"Опасность, конечно, есть, но не апокалиптического характера. Как бы обидно это ни звучало, но Солнце – это звезда-карлик, и произвести событие такого масштаба, которое бы уничтожило планету, оно не способно. Но какие-то избыточные возмущения, влияющие на нашу жизнь, оно создавать способно, что мы и наблюдаем прямо сейчас", – отметил Сергей Богачев.

По его мнению, использовать колоссальную энергию вспышек человечество не может, но в наших силах использовать энергию солнечного света.

"Энергия в крупных событиях на Солнце – колоссальная, она действительно поражает воображение: за минуту, порой даже за десятки секунд, выделяется энергия, равная потреблению человечеством за миллион лет. При этом надо понимать, что это энергия взрыва, энергия хаотическая – в каком-то смысле энергия низкого качества. Преобразовать ее на пользу человечеству крайне трудно. Скорее, в этом смысле нужно говорить об использовании солнечного света. Это колоссальные потоки излучения. И когда говорят про будущее солнечной энергетики, то, наверное, можно его связывать с такого рода факторами. Но вспышки на Солнце, скорее, будут вредить использованию этой энергии, чем помогать", – подчеркнул Сергей Богачев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!