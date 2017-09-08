Политолог: заявления представителей Госдепа о России – как в романе Оруэлла

Представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США – за улучшение связей с Москвой и против принципа "око за око" в дипотношениях с РФ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что слова американских представителей расходятся с делами.

США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", – сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что слова американских представителей об их стремлении к улучшению отношений с Россией пока что расходятся с делами.

"Когда я слушаю такие слова, то я сразу вспоминаю словарь (Джорджа) Оруэлла (из романа "1984", – ред.). В этом словаре "миром" называлась война и так далее. Вот уже восемь месяцев президентом США является Дональд Трамп. Сколько за это время мы слышали слов об улучшении отношений с Россией, и каждый раз вслед за этим то новый закон о санкциях, то другие какие-то подобные меры. Сейчас фактически поставлен запрет на поездки российских граждан в Соединенные Штаты тем, что генконсульство США лишают права выдавать визы, и на этом фоне теперь – новые слова об улучшении отношений", – сказал Юрий Светов.

Между тем, по его словам, многие в США уже осознают ненормальность сложившейся ситуации.

"Для меня примечательным является заявление губернатора Калифорнии (Джеральда Эдмунда Брауна) – губернатора крупнейшего американского штата, и, между прочим, демократа. После закрытия российского генконсульства в Сан-Франциско он говорил, что это неправильно – то, что происходит, и о необходимости улучшения отношений с Россией. И я думаю, что это в том числе может быть симптомом того, что в преддверии выборов в конгресс демократы могут выступить в роли этакого "доброго следователя", который за то, чтобы были нормальные отношения с Россией", – предположил Юрий Светов.

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