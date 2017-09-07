Политолог: Порошенко может добиться чего-то от Запада только в одном случае

Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию главной военной угрозой для своей страны. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что украинскому лидеру выгодно изображать из своей страны жертву.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия представляет для Украины главную военную угрозу.

"Главная угроза со стороны России – к сожалению, военная", – сказал он в ежегодном послании к Верховной раде.

По словам Порошенко, появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба". Особые опасения у украинского президента вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", – заявил Порошенко.

Ряд стран НАТО, а также украинские власти ранее уже выражали обеспокоенность учениями "Запад-2017". В ответ в Минобороны России подчеркнули, что учения носят сугубо оборонительный характер. Версии о том, что на маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Украины и стран Прибалтики, в ведомстве назвали "не имеющими ничего общего с реальностью".

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко понимает: он может чего-то добиться от Запада только в том случае, если изобразит из Украины жертву.

"Президент Украины уже четвертый год создает иллюзию войны с Россией. Это очередное его заявление в духе "Россия – наш враг". Мол, бойтесь России, мы находимся на острие российской агрессии! Очевидно, что только в этом качестве – в качестве жертвы "российской угрозы" – Украина интересна Западу. Как только Украина сталкивается со своими собственными проблемами, то тут же интерес к ней на Западе пропадает. Это прекрасно понимает Порошенко: только изображая жертву, он способен добиться получения очередного транша МВФ, партии вооружений или политической поддержки западных стран", – сказал Олег Бондаренко.

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