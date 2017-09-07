Политолог: Порошенко может добиться чего-то от Запада только в одном случае

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия представляет для Украины главную военную угрозу.
"Главная угроза со стороны России – к сожалению, военная", – сказал он в ежегодном послании к Верховной раде.
"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", – заявил Порошенко.
Ряд стран НАТО, а также украинские власти ранее уже выражали обеспокоенность учениями "Запад-2017". В ответ в Минобороны России подчеркнули, что учения носят сугубо оборонительный характер. Версии о том, что на маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Украины и стран Прибалтики, в ведомстве назвали "не имеющими ничего общего с реальностью".
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко понимает: он может чего-то добиться от Запада только в том случае, если изобразит из Украины жертву.
"Президент Украины уже четвертый год создает иллюзию войны с Россией. Это очередное его заявление в духе "Россия – наш враг". Мол, бойтесь России, мы находимся на острие российской агрессии! Очевидно, что только в этом качестве – в качестве жертвы "российской угрозы" – Украина интересна Западу. Как только Украина сталкивается со своими собственными проблемами, то тут же интерес к ней на Западе пропадает. Это прекрасно понимает Порошенко: только изображая жертву, он способен добиться получения очередного транша МВФ, партии вооружений или политической поддержки западных стран", – сказал Олег Бондаренко.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!