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Политолог: у России есть способы устроить "холодный душ" американцам

12:2507.09.2017
(обновлено: 12:27 07.09.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterПосол РФ в США Сергей КислякПосол РФ в США Сергей Кисляк
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что у Москвы есть различные варианты ответа на действия Вашингтона в отношении российской дипсобственности. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Манойло.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей в отношении российской дипсобственности. По мнению дипломата, перед этим необходимо тщательно рассмотреть сложившуюся ситуацию.

Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мнение: в США немало людей понимают, куда может завести безумие Вашингтона
Ранее Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

В интервью газете "Известия" Кисляк отметил, что Москве не следует спешить с ответом на действия Вашингтона.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", – заявил дипломат.

Экс-посол также высказал мнение, что США больше не имеют возможности для абсолютного доминирования, однако политический истеблишмент Америки этого еще не понял и продолжает действовать по-прежнему.

"То, что сейчас происходит – результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", – подчеркнул дипломат.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что в нынешней ситуации Москва воздержится от "симметричного ответа" и будет действовать иными методами. 

"Конечно же, возможности отбирать друг у друга какие-то из оставшихся объектов недвижимости еще есть – но я считаю, что со стратегической точки зрения возможности продолжения этой линии исчерпаны полностью. Поэтому я ожидаю, что этот конфликт будет разрешаться совершенно иными методами в рамках совершенно иных подходов", – сказал Андрей Манойло.

По его мнению, хулиганским по сути действиям американских властей Москва может противопоставить принципиально иную линию поведения.

"Я считаю, что России нужно проявить ее высокие дипломатические традиции, и этим ребятам, которые позволяют себе вольности, устроить "холодный душ" нашим отношением к данной проблеме. То есть, показать им класс. Не нужно играть по тем правилам, которые нам пробуют даже не предложить, а просто навязать в явной надежде нас дискредитировать. Мы – великая страна, и это читается по поведению наших дипломатов, которых не могут вывести из себя никакие хулиганские действия", – считает Андрей Манойло.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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