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Военный эксперт: ЗРК "Бавар" производства Ирана кое-кого "расстроит"

14:2704.09.2017
(обновлено: 14:37 04.09.2017)
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© REUTERS / Handout via REUTERSТегеран представил новый ЗРК Бавар 373, 21 августа 2016Тегеран представил новый ЗРК Бавар 373, 21 августа 2016
© REUTERS / Handout via REUTERS
Иран провел испытание зенитного ракетного комплекса "Бавар-373". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что эти системы являются оборонительными, но негативная реакция из-за рубежа все равно последует.

Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373", который является аналогом российского С-300, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командующего базой ПВО в Иране Амира Фарзада Исмаили.

Флаги США и Ирана на сцене для групповой фотографии глав МИД стран
© AFP 2017 / Carlos Barria
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Ранее Исмаили сообщил, что ЗРК "Бавар-373" планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году. Он отметил, что Тегеран планирует использовать этот комплекс наряду с комплексами С-300, которые уже заступили на боевое дежурство и используются Вооруженными силами Ирана.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.

В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что система "Бавар-373" полностью изготовлена в Иране по аналогии с российской системой.

"Примерно на 95% здесь копируется С-300. Иран владеет нашими комплексами и, естественно, для него нет принципиальных секретов в их устройстве. Я бы назвал эти комплексы "родными братьями", поскольку во многом они повторяют друг друга, начиная от базы и заканчивая боеголовкой. Тактико-технические характеристики "Бавара" почти полностью совпадают с С-300 и по высоте, и по дальности обнаружения, и по количеству целей, и по радарной системе – все сделано как под копирку", –  сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что "Бавар", как и С-300 – оборонительные системы, но реакция из-за рубежа все равно обязательно последует.

"Можно поздравить иранских инженеров, конструкторов и ученых с тем, что они обретают свое национальное оружие. Хотел бы заметить, что это оборонительное оружие. И здесь, извините, "вякать" из США на Иран по этому поводу уж никак не придется. Скорее всего, сильнее всех "расстроится" Израиль, который маниакально боится усиления военной мощи Ирана. Если "Бавар" пойдет в иранскую армию, встанет на вооружение ПВО, то израильские самолеты уже не будут так вольно "шастать" в иранском небе", – сказал военный эксперт. 

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