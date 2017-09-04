Эксперт: США нужна "дозированная напряженность" вокруг КНДР

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о способности США уничтожить КНДР. Эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне заинтересованы в сохранении напряженности вокруг Корейского полуострова.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя ситуацию с ядерным испытанием КНДР, заявил, что США не стремятся к "полному уничтожению" Северной Кореи, но обладают такими возможностями. Он отметил, что в случае любой военной угрозы США и их союзникам Вашингтон готов ответить военными мерами. По словам главы Пентагона, американского лидера Дональда Трампа ознакомили со всеми возможными военными вариантами ответа на угрозы со стороны КНДР.

"У нас много военных вариантов, и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников – Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", – сказал Джеймс Мэттис.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможность удара по Северной Корее после ядерного испытания.

"Посмотрим", – прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что КНДР является "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". Он также назвал безуспешными попытки Пекина урегулировать ситуацию с Пхеньяном.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила о проведении успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Приказ об осуществлении тестов был отдан лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как заявили в Пхеньяне, испытание не оказало негативного влияния на окружающую среду, утечки радиации также не произошло.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация обострилась, но пока находится под контролем.

"Пока мы находимся в состоянии острой двусторонней, но все же игры. Заявления прозвучали жесткие, но, по большому счету, ни Мэттис, ни Трамп ничего нового не сказали – все это они говорили в течение полугода. Ведь сказано примерно следующее: американские Вооруженные силы в случае необходимости готовы к действию. Но так и должно быть. Иначе, зачем ежегодно тратятся на их содержание сотни миллиардов долларов? Но, конечно, ситуация опасная. Здесь может сыграть роль, как говорят в военных кругах, пробежавший между окопами кролик. То есть некий случайный фактор может вывести ситуацию из-под контроля", – сказал Владимир Терехов.

По его мнению, США заинтересованы в сохранении напряженности вокруг Корейского полуострова.

"Соединенным Штатам нужно сохранить некий повод для того, чтобы остаться в Южной Корее. Если вдруг разрешится корейский кризис и вообще корейская проблема, в которой ядерная программа КНДР – лишь небольшая часть, то возникнет вопрос: а что, собственно, делают в Южной Корее американские войска? Понятно что: это передовое базирование в глобальной политической борьбе с ключевым противником – с Китаем. То есть США хотят предотвратить дальнейшую "нуклеаризацию" Северной Кореи, но и совсем решать вопрос не в их интересах. Им нужна дозированная напряженность. К этому и сводится американская игра", – отметил Владимир Терехов.

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