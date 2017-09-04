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Эксперт: США нужна "дозированная напряженность" вокруг КНДР

12:5204.09.2017
(обновлено: 12:53 04.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в ПхеньянеВоеннослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о способности США уничтожить КНДР. Эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне заинтересованы в сохранении напряженности вокруг Корейского полуострова.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя ситуацию с ядерным испытанием КНДР, заявил, что США не стремятся к "полному уничтожению" Северной Кореи, но обладают такими возможностями. Он отметил, что в случае любой военной угрозы США и их союзникам Вашингтон готов ответить военными мерами. По словам главы Пентагона, американского лидера Дональда Трампа ознакомили со всеми возможными военными вариантами ответа на угрозы со стороны КНДР.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29.08.17
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI
Мнение: в словах лидера КНДР о пуске ракет есть "элемент хвастовства"
"У нас много военных вариантов, и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников – Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", – сказал Джеймс Мэттис.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможность удара по Северной Корее после ядерного испытания.

"Посмотрим", – прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что КНДР является "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". Он также назвал безуспешными попытки Пекина урегулировать ситуацию с Пхеньяном. 

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила о проведении успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Приказ об осуществлении тестов был отдан лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как заявили в Пхеньяне, испытание не оказало негативного влияния на окружающую среду, утечки радиации также не произошло.               

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация обострилась, но пока находится под контролем.

"Пока мы находимся в состоянии острой двусторонней, но все же игры. Заявления прозвучали жесткие, но, по большому счету, ни Мэттис, ни Трамп ничего нового не сказали – все это они говорили в течение полугода. Ведь сказано примерно следующее: американские Вооруженные силы в случае необходимости готовы к действию. Но так и должно быть. Иначе, зачем ежегодно тратятся на их содержание сотни миллиардов долларов? Но, конечно, ситуация опасная. Здесь может сыграть роль, как говорят в военных кругах, пробежавший между окопами кролик. То есть некий случайный фактор может вывести ситуацию из-под контроля", – сказал Владимир Терехов.

По его мнению, США заинтересованы в сохранении напряженности вокруг Корейского полуострова.

"Соединенным Штатам нужно сохранить некий повод для того, чтобы остаться в Южной Корее. Если вдруг разрешится корейский кризис и вообще корейская проблема, в которой ядерная программа КНДР – лишь небольшая часть, то возникнет вопрос: а что, собственно, делают в Южной Корее американские войска? Понятно что: это передовое базирование в глобальной политической борьбе с ключевым противником – с Китаем. То есть США хотят предотвратить дальнейшую "нуклеаризацию" Северной Кореи, но и совсем решать вопрос не в их интересах. Им нужна дозированная напряженность. К этому и сводится американская игра", – отметил Владимир Терехов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 


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