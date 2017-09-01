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Эксперт: отделить Крым каналом от материка? Пусть на Украине фантазируют

17:0301.09.2017
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкСвернутая в рулон политическая карта ЕвропыСвернутая в рулон политическая карта Европы
© РИА Новости / Андрей Иглов
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На Украине предложили прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы отделить Крым от материка. Эксперт Олег Скворцов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вряд ли данный проект может быть реализован в сегодняшней Украине.

К президенту Украины Петру Порошенко обратились с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства.

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© РИА Новости / Артем Житенев
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Создатель петиции подсчитал, что длина канала не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки тысяч рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны. "Это беспроигрышный вариант со всех точек зрения", – делает вывод автор инициативы. Однако за три дня петиция набрала чуть более 80 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

При этом данная петиция уже вызвала ироничную реакцию в социальных сетях. Знатоки литературы вспомнили о фантастическом романе Василия Аксенова "Остров Крым 1979 года". Также подписчики сервиса микроблогов предположили, что преобразование полуострова поможет Украине отказаться от претензий на Крым.

Президент Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций "РОДОС" Олег Скворцов считает маловероятным, что Украина сможет реализовать подобный проект.

"При современном техническом уровне все возможно, все доступно. Но вопрос – зачем? Нормальные руководители нормального государства, прежде чем принимать какие-то решения, делают экономическое обоснование о целесообразности реализации таких проектов. А он отнюдь не дешевый. А при нынешней экономической ситуации Украина это вряд ли реализует. Пусть фантазируют", – сказал Олег Скворцов в эфире радио Sputnik.

Если все же предположить, что Киев начнет данный проект, то необходимо будет учитывать два фактора.

"Тут два фактора – квалификация самих строителей и квалификация и организаторские способности руководителей. Такие стройки требуют многогранной деятельности. И раньше на Украине были для этого необходимые ресурсы, Украина была на втором месте по техническому потенциалу после России. Но сейчас сложно сказать, что она может сделать", – отметил Олег Скворцов.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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