Мнение: Киев будет беспардонно высылать журналистов, пока в США не "цыкнут"

Депортацию российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины осудили в ОБСЕ и в Комитете защиты журналистов. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Киеве, несмотря на это, не изменят своей практики.

Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов осудила депортацию российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины.

"Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова, призвав украинские власти соблюдать свободу прессы.

Кроме того, правозащитная организация отметила, что Служба безопасности Украины ранее запретила въезд на территорию страны двум журналистам-фрилансерам из Испании.

30 августа появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности".

В МИД Украины из-за высылки российской журналистки обратилось ОБСЕ. В письме представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира к главе МИД Украины Павлу Климкину говорится, что практика высылки иностранных журналистов с Украины является тревожащим фактом и должна быть прекращена. Выдержки письма опубликованы на сайте организации.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев, несмотря на обращения международных организаций, не изменит своей практики в отношении журналистов.

"У властей Украины – последовательная линия на то, чтобы был один источник информации о том, что происходит в стране, — это их собственный источник. Журналистка из России пыталась говорить о том, что она видит, слышит, узнает из бесед с украинцами – все это Киев не может терпеть, и совершенно беспардонно Служба безопасности Украины задерживает девушку, увозит ее и хочет выслать из страны. И это происходит в городе, который претендует на то, что он европейский город. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. И на осуждения ОБСЕ, неправительственных организаций в Киеве реакции никакой не будет. Я говорил и повторяю: до тех пор, пока страна, которая имеет большее влияние на нынешнее руководство Украины – Соединенные Штаты Америки – не скажут им "цыц", они будут продолжать действия в своем ключе, и нам предстоит ожидать повторения таких действий раз за разом", — сказал Юрий Светов.

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