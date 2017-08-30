Политолог: для европейских СМИ Россия плоха лишь потому, что это Россия

В Совете Европы заявили, что Эстония может не отвечать на жалобу по неаккредитации российских журналистов. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что сегодня на Западе не только политики, но и СМИ заняли жесткую антироссийскую позицию.

Эстония не обязана отвечать на оповещение Европейской федерации журналистов, размещенное на онлайн-платформе Совета Европы (СЕ) в защиту журналистики, заявил РИА Новости глава пресс-службы СЕ Даниэль Хельтген.

Оповещение было вызвано отказом эстонского председательства Евросоюза аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня" для освещения неформальной встречи глав МИД стран – членов ЕС в Таллине.

По словам Хельтгена, "страны, которых касается оповещение, в этом случае – Эстония, могут, но не обязаны дать ответ на такие оповещения".

"Платформа служит как база информации для представителей СЕ, которые независимо, случай за случаем, выносят решение по возможным реакциям. Автоматической связи между оповещением (на платформе) и реакцией СЕ нет", – подчеркнул Хельтген.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента "России сегодня", которым последовательно отказали без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

Ранее Европейская федерация журналистов назвала решение эстонского председательства ЕС "серьезной атакой" на свободу СМИ. Российский МИД, в свою очередь, назвал решение Таллина "откровенной дискриминацией", которая показывает, "чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступу к информации".

В ведомстве призвали международные структуры "обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов".

Встреча глав МИД Евросоюза пройдет в Таллине 7-8 сентября.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что в ЕС существуют определенные принципы. Однако, судя по всему, по логике эстонских властей им необязательно следовать, когда речь идет о российских журналистах, считает политолог.

"Может, они (эстонские власти) и не обязаны с точки зрения права, но с точки зрения основных принципов ЕС они все-таки должны ответить. Не говоря о том, что они должны выполнять принцип свободы слова, они должны еще и выполнять принцип транспарентности власти – власть должна объяснять людям, что она делает. Но, видимо, на российских журналистов эти принципы не распространяются с точки зрения эстонских властей. Жаль. Ведь так это может коснуться и простых российских граждан, скажут: извини, дорогой, но мы тебя не пускаем. Так что, наверное, обращать на это внимание надо. Но стучаться головой в закрытую дверь – глупо. Если люди не хотят с тобой разговаривать, пусть не разговаривают, просто тогда они не должны удивляться, что в какой-то момент перестанут разговаривать с ними", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, в целом вряд ли стоит ждать резкой негативной реакции европейского журналистского сообщества на действия Эстонии. И тому есть вполне определенная причина.

"Думаю, что в основной массе не стоит ждать реакции от тех же европейских журналистов. Так как сами западные СМИ заняли жесткую антироссийскую позицию, причем, не политическую – Россия ошибается в том-то и том-то, а, скажем так, культурную – Россия плоха потому, что это Россия. В такой ситуации журналисту очень трудно высказаться в поддержку россиянина, он может просто оказаться на улице. Единичные выступления, может, и будут, но какой-то заметной реакции я не ожидаю, к сожалению. Хотя бы потому, что трудно сегодня писать статью об "ужасной России", а завтра поддерживать российских журналистов. "Шизофрения" все-таки имеет предел", – считает политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!