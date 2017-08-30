Эксперт: в Грузии на любое взаимодействие с Россией "смотрят с подозрением"

Грузинские власти, находясь под давлением оппозиции, вынуждены принимать решения, которые идут вразрез с интересами страны, в том числе в вопросе отношений с РФ, считает эксперт Константин Тасиц. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Секретарь президента Грузии по внешним делам Тенгиз Пхаладзе заявил, что грузинское общество должно было быть в курсе переговоров представителей правительств Грузии и России по вопросу оказания помощи в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.

"Когда принимаются важные решения, тем более, когда вопрос связан с Российской Федерацией, важно, чтобы обществу об этом предоставляли исчерпывающую информацию, и чтобы за спиной у общества не велись какие-либо переговоры", – сказал Пхаладзе журналистам.

29 августа МИД Грузии подтвердил информацию о том, что грузинская сторона просила Россию, с которой нет дипотношений, о помощи в тушении пожара. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что российские спасатели были готовы помочь Грузии, выделив самолет Ил-76 МЧС России, однако необходимость в помощи отпала.

Лесной пожар у села Даба начался 20 августа и длился шесть дней, охватив более 100 гектаров. В тушении очагов пожара участвовали несколько сотен пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии. Помощь в тушении пожара, по данным грузинских властей, предлагали также США, Германия, Румыния, Греция и Россия. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили тогда заявил, что приветствует предложение российской стороны, однако в ее помощи "в нынешних условиях нет необходимости".

По мнению эксперта сектора кавказских исследований РИСИ Константина Тасица, грузинские власти, находясь под давлением оппозиции, вынуждены принимать решения, которые идут вразрез с интересами Грузии.

"Оппозиция стремится представить действующие власти как пророссийские, мол, они не следуют тому прозападному вектору, который официально является избранным грузинским государством. Поэтому оппозиция с подозрением относится к любым формам взаимодействия Грузии и России. Оппозиция заинтересована в дискредитации действующих властей любым способом для того, чтобы увеличить свой политический капитал. Обвинения в адрес России, безусловно, несерьезные. Доказательств мы пока не видим. Обвиняют в сговоре с Россией, в чем-то еще, но на самом деле идет прагматичное взаимодействие, и, к сожалению, оно до сих пор сведено к минимуму. Ведь факт обращения за помощью долго не афишировался, хотя с точки зрения интересов Грузии, это обязательно нужно было сделать. Россия, безусловно, помогла бы", – сказал Константин Тасиц в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



