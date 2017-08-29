Аналитик: слова Гройсмана о "диверсии" на рынке СПГ – элемент торговли

Украинский премьер Владимир Гройсман назвал подорожание сжиженного газа "диверсией" против Украины. Аналитик Николай Подлевских в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сегодня в целом на рынке СПГ идет достаточно жесткая борьба.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "диверсией" ситуацию на рынке сжиженного газа, который резко подорожал в течение последних недель.

"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит… Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан", – цитирует слова Гройсмана пресс-служба кабмина.

Гройсман также поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету (АМКУ), фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке и выяснить причины бесконтрольного повышения цен на газ, а также принять меры по снижению его стоимости.

Украинские производители сжиженного газа – "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании – покрывают не более 20% потребностей рынка, остальное Киев импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. В Минэкономики ранее заявляли, что к дефициту сжиженного газа и росту его цены привели "ограничения со стороны России".

Глава Минэкономики Степан Кубив на прошлой неделе поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сниженного газа. Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что подорожание топлива обусловлено давлением Службы безопасности Украины на трейдеров.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских считает, что сегодня в целом на рынке сжиженного газа идет достаточно жесткая борьба. И о "диверсии" по отношению лично к Украине вряд ли уместно говорить.

"Смысл здесь очень простой. Идет жесткая борьба, и, я думаю, наши партнеры в данном случае рассуждают, что все средства хороши. Что касается в целом подорожания сжиженного газа, один из моментов может быть связан с тем, что в последнее время происходит существенное удешевление доллара, и частично подорожание связано с изменением масштаба линейки. Вообще Украина в основном закупает газ трубный, и покупает его по реверсу из Европы, хотя происхождение его российское. При этом стоит отметить, что с приходом США им (Украине) в любом случае придется закупать газ по гораздо более высоким ценам – это совершенно очевидно. Правда, американцам еще нужно зайти на Украину и потеснить "Газпром", то есть это история небыстрая. Хотя, возможно, она (эта история) уже начинается, и слова Гройсмана – это некий элемент торговли. Я думаю, что аналогичные рассуждения и мнения вскоре можно будет услышать и от прибалтийских товарищей. Но это просто попытки сбить цену поставки", – сказал Николай Подлевских в эфире радио Sputnik.

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